Stortinget ble advart om at de hadde lagt ut adressene til politikerne på nett – gjorde ingenting

Stortinget mener at adressene til politikernes boliger er sikkerhetssensitiv informasjon. Men da de i fjor ble advart om at de selv hadde publisert en oversikt over adressene, gjorde de ingenting med det.

Stortinget har 143 pendlerboliger i Oslo. Det siste året har adressene til de fleste av disse vært offentlig tilgjengelig gjennom enkle Google-søk.

29. okt. 2021 18:40 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten fortalte torsdag om hvordan Stortinget hadde publisert en detaljert oversikt med alle adressene til politikernes pendlerboliger.

Dette til tross for at Stortinget tidligere har slått fast at denne informasjon er sikkerhetssensitiv. De mener den kan gjøre det lettere å utføre straffbare handlinger mot politikere.