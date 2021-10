Ektemannen var dømt for bestillingsdrap. Lagmannsretten har landet på en annen konklusjon.

Ektemannen ble i tingretten dømt til 21 års fengsel for å ha bestilt drapet på sin kone, som ble skutt i Pakistan. Nå har lagmannsretten frikjent ham for drapet, men dømt ham for andre forhold.

Sobia Shehzadi er gravlagt i Narang Mandi, cirka en times kjøring fra millionbyen Lahore i Pakistan. Nå har Borgarting lagmannsrett konkludert med at ektemannen ikke kan dømmes for drap, men for grov kroppsskade.

Sommeren 2018 ble en norskpakistansk mann i 60-årene pågrepet i Oslo. Han var siktet for å ha bestilt drapet på sin kone, som bodde i Pakistan. Ifølge påtalemyndigheten ble drapet bestilt over telefon fra Norge.

Sobia Shehzadi var 40 år gammel da hun ble skutt og drept utendørs i Shahdara, rett utenfor millionbyen Lahore, en morgen i mai 2017. Shehzadi var da på vei til jobb.

Sobia Shehzadi ble drept i mai 2017.

Ektemannen ble blant annet tiltalt for å ha bestilt drapet på Shehzadi, som er hans kone nummer to. Oslo tingrett dømte ham til fengsel i 21 år i fjor. Mannen ble også dømt for å ha planlagt drap på konas to brødre og forsøk på å bestikke politifolk i Pakistan.

Han ble pågrepet i Oslo i juli 2018 og har siden sittet i varetekt. Pågripelsen skjedde på bakgrunn av flere hundre avlyttede telefonsamtaler.

En vaktmann tilknyttet eiendommen der kvinnen bodde, er i Pakistan dømt for å ha begått drapet.

18. mai 2017 sendte NN 11.280 pakistanske rupi (750 kroner) til sin vaktmann i Pakistan. Ifølge tiltalen var dette delvis betaling for drapet som skjedde om morgenen 31. mai. Oslo-mannen er også tiltalt for å ha forsøkt å bestille drap på to av brødrene til sin avdøde kone. Disse drapene ble ikke gjennomført. Ifølge tiltalen skal 65-åringen også ha forsøkt å tilby en pakistansk politimann minst 500.000 rupier (33.000 kroner) for at politiet skulle fjerne mannens navn fra saken.

65-åringen nektet straffskyld for samtlige tiltalepunkter i tingretten. Der kom han med sin teori om hvorfor kona ble drept.

– Jeg er blitt fortalt av vaktmenn og andre i nabolaget at kona mi hadde flere elskere. Den dagen drapet skjedde, var to av elskerne på besøk hos henne. Hver av dem hadde med seg flere menn. Det oppsto en krangel mellom dem som resulterte i en skuddveksling utenfor eiendommen min. Kona mi skal ha blitt drept i forbindelse med dette, sa den tiltalte ektemannen i retten.

13 og et halvt år i lagmannsretten

Nå har Borgarting lagmannsrett redusert straffen fra 21 til 13 og et halvt år. Bakgrunnen er at det ikke var tilstrekkelig flertall i lagmannsretten for å dømme 66-åringen for drap. Det var VG som første omtalte dommen.

Tiltalte har for lagmannsretten forklart at han ba skytteren «ta» en mann som skulle være på besøk hos Shazadi, og om nødvendig skyte vedkommende i beina. Tiltalte har på denne bakgrunn, ifølge lagmannsretten, erkjent medvirkning til forsettlig, grov kroppsskade.

Det var her i Shahdara, en forstad til storbyen Lahore, kvinnen bodde. Hun ble skutt og drept om morgenen 31. mai 2017 da hun var på vei til jobb.

Lagmannsretten delte seg i to under behandlingen av saken. Flertallet på fire dommere la vekt på at Shazadi bare ble truffet i overkroppen og at inn- og utgangssår tilsier en nokså rett skuddlinje. Dette stemmer ikke med et oppdrag om å skyte i beina.

«Det er ingen holdepunkter for at skytteren hadde noe personlig utestående med Shazadi, og han hadde mye å tape på å skyte Shazadi i eventuell strid med en beskjed han hadde fått av tiltalte», heter det i dommen.

Reddet av mindretallet

Mindretallet mente at de ikke kan utelukke at det er riktig det tiltalte har forklart om at han hadde bedt skytteren skyte en mann, som skal ha vært på besøk hos Shazadi, i beina. Dette har tiltalte fortalt til flere i de avlyttede telefonsamtalene og til kona i Norge.

«Dersom han hadde fått Shazadi drept på grunn av mistanke om utroskap, ville det i en kulturell kontekst være et poeng å si fra at det var ham selv som hadde gitt ordren, for slik å markere at han holdt orden på kvinnene i eget hushold», står det i dommen.

Mindretallet kan ikke se bort fra at skytteren tok feil av Shazadi og mannen som skulle «tas».

For å bli dømt i lagmannsretten, må minst fem av syv dommere gå inn for det. I denne saken var det fire dommere som dannet flertall. Det holdt ikke.

Derfor kunne han ikke dømmes for medvirkning til forsettlig drap, men for medvirkning til grov kroppsskade med døden til følge.

Dømt for korrupsjon

66-åringen måtte også svare på anklager om korrupsjon i retten. Ifølge tiltalen skal han ha forsøkt å betale penger til en navngitt politimann i Pakistan for at han skulle fjerne mannens navn fra drapsetterforskningen. Dette skjedde ved hjelp av mellommenn.

I den forbindelse ble det spilt av flere lydopptak fra telefonsamtaler 65-åringen hadde med personer i Pakistan. Der spurte han blant annet om den navngitte politimannen hadde fått penger. Retten har konkludert med at det var snakk om minst 500.000 rupier i korrupsjon. Det tilsvarer i dag 25.000 kroner.

Han er i lagmannsretten dømt for dette. I tillegg er han dømt for to tilfeller av forsøk på medvirkning til drap. Det var den drepte konas brødre som skulle drepes i Pakistan. Disse planene ble avdekket gjennom telefonavlytting og ble aldri realisert.

I tillegg til straffen på 13 år og seks måneder må 66-åringen tilsammen betale 3,9 millioner kroner i erstatning og oppreisning til sine to barn som mistet sin mor og til drapsofferets foreldre.