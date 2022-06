Flyteknikerne hevder lønnen ikke er konkurransedyktig. NHO påstår at de tjener 780 000 og har «ekstreme lønnskrav»

Flyteknikerne sier lønnen har vært under press så lenge at yrket deres ikke lenger er konkurransedyktig.

Det er ventet at streiken kan ramme flyvninger med SAS, Norwegian og Widerøe.

18. juni 2022 13:45 Sist oppdatert 7 minutter siden

Lørdag morgen kom meldingen om at flyteknikerne går ut i streik. Det er uvisst ved hvilke flyplasser de som er tatt ut i streik jobber, men det er ventet at det etter hvert vil gå ut over flyvningene.

Avinor opplyste lørdag formiddag at flytrafikken ved Oslo lufthavn enn så lenge flyter fint.