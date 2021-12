Disse togene bestilles nå. De skal kjøre på de gamle sporene på Østfoldbanen.

Siden 1970-tallet har landets mest forsinkede togpendlere sittet i kassevogner med dårlig plass. Holder de ut i tre-fire år til, kan det hende de sitter og smiler.

Coradia Nordic sett innenfra. Sjansen for å komme raskere inn og ut av disse vognene, sammenlignet med dagens tog på melkeruten på Østfoldbanen er stor.

Dagen før nyttårsaften underskriver Norske tog en kontrakt på kjøp av 30 togsett av typen Coradia Nordic. De har opsjon på 170 sett til.

De første 30 skal utelukkende gå på de gamle sporene mellom Oslo og Ski, melkeruten som bærer navnet Linje L2.

De skal fortsatt gå på de gamle sporene når Follobanen på samme strekning åpner i desember neste år.

Men når de nye togene får de gamle sporene for seg selv kan det hende at landets mest forsinkede togpassasjerer får et enklere liv.

Med bedre komfort og langt bedre muligheter for å komme raskt ut og inn av toget.

På dagens kassevogner, som ble bygget fra 1970, er det trangt i midtgangen og sparsomt med dører. På de nye Coradia Nordic, som lages av Alstom, blir det flere dører enn på dagens mest moderne lokaltog i Norge, Flirt.

De første togene av Type 69 ble bygget i 1970. Togene er i flere omganger modernisert. Men målet er å få skiftet ut samtlige av disse gamle togsettene. I alt 85 slike tog ble bygget på Strømmen Værksted.

Tiden det tar å få inn og ut passasjerer er en viktig årsak til at melkeruten mellom Oslo og Ski har hatt rekorddårlig punktlighet.

Men de nye togene kommer ikke nå. Det første skal leveres i 2024 og settes i trafikk i 2025.

Norske tog skal holde Vy, Go-Ahead og SJ med togsett. Ifølge selskapet har Sverige gode erfaringer med Coradia Nordic. Her har togtypen gått i mange år.

Også Danmark har bestilt Coradia Nordic.

– Den er spesielt konstruert for tøffe nordiske vinterforhold, sier direktør Øystein Risan i Norske tog.

Togsettene fra Altsom heter Coradia Nordic. Samme type tog har gått i Sverig ei flere år. Også danskene har kjøpt togtypen.

40 prosent større kapasitet

Seks vogner gir med sitte- og ståplasser en kapasitet på 778 passasjerer, som ifølge Norske tog er 40 prosent mer enn dagens togsett av type 69. Men det blir ikke flere seter. De nye har 294 seter. Dagens tog har ifølge Øystein Risan mellom 238 og 303 seter.

Det blir to seter på hver side av en bred midtgang. Dermed er det satt av stor plass til stående passasjerer, til sykler og til barnevogner.

Togene har også ifølge Norske tog en utforming med lave gulv, tilpasset bevegelseshemmede.

Norske tog oppgir ikke pris pr. togsett, men sier at kjøpet på 30 sett er «innenfor rammen Stortinget har satt for den første leveransen».