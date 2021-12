To tenåringer skadet i påkjørsel på Romerike: Tilstanden er stabil.

To jenter i tidlig tenårene ble skadet da de ble påkjørt i Nes på Romerike onsdag morgen. Begge ble først vurdert som kritisk skadet, men tilstanden er nå stabil.

Nødetatene i arbeid på stedet onsdag morgen. Ulykken skjedde i dette gangfeltet.

15. des. 2021 08:35 Sist oppdatert nå nettopp

– I utgangspunktet er tilstanden deres kritisk, men de fremstår som stabile nå. det sier innsatsleder for helsevesenet, Hans Christian Jørgensen, til Romerikes Blad like før klokken 10 onsdag.

De to fotgjengerne ble betegnet som kritisk skadet av ambulansefolk på stedet, opplyste Øst politidistrikt en drøy time tidligere.

Jentene ble påkjørt av en bil i en fotgjengerovergang. De skal muligens også ha havnet under bilen. Det sa operasjonsleder Jo Rennemo Jellum i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Han fortalte at begge barna ble fraktet bort fra ulykkesstedet med ambulanse. De skal begge ha vært ved bevissthet.

En drøy time senere opplyser innsatsleder for helsevesenet, Hans Christian Jørgensen, at de er kjørt til Ullevål og tatt imot av et traumeteam.

– Ambulansepersonellet har kommunisert med jentene på vei inn til sykehuset, forklarer innsatslederen som ikke kan gå ytterligere inn på skadene pr. nå, ifølge Romerikes Blad.

Vil gjøre tekniske undersøkelser og oppmålinger

Ulykken skjedde på E16 ved Oppakermoen i Nes kommune i Viken, i en 40-sone. Meldingen til politiet ble meldt inn klokken 8.

Statens vegvesen melder at trafikken på stedet dirigeres forbi i ett felt, og det kommer til å være redusert fremkommelighet på stedet i en periode fremover.

Til TV2 opplyser operasjonsleder Jellum at de ikke har informasjon om at ulykken skjedde i høy hastighet. Han bekrefter videre at de har startet avhør av vitner.

– Vi vil også gjøre tekniske undersøkelser og oppmålinger på ulykkesstedet, sier operasjonslederen.

Føreren av bilen er en mann i 80-årene. Mannens førerkort er beslaglagt, ifølge NTB.