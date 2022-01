Russisk film har stjålet juletre-ideen til Stavanger-fotograf

Torsdag var det premiere på den russiske filmen Christmas trees 8 på norske kinoer. Filmplakaten vekker blandede følelser hos fotograf Stig Håvard Dirdal.

I 2015 formet seks Stavanger Foto-ansatte fotograf Stig Håvard Dirdals juletre. Seks år senere dukker juletreet opp igjen. Denne gangen er det russiske skuespillere som former treet. Bildet pryder plakaten til den russiske komedien Christmas Trees 8.

Nå nettopp

(Stavanger Aftenblad): Vi starter med å skru tiden tilbake noen år. Julen 2015 nærmer seg og ansatte på Stavanger Foto vasser i julekort. Hva om vi får laget vårt eget julekort, tenkte de ansatte.

Ikke i deres villeste fantasi hadde de sett for seg at dette skulle bli mat for en frekk advokat i New York. Hvem kunne forutsett at en julekort-idé i Stavanger skulle føre til krangling over landegrenser?