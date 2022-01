Den stolte flydagen ble litt amputert

Splitter nye kampfly av typen F-35 ble stående på bakken i Sør-Korea og på Evenes i Nordland. Av høyst forskjellige årsaker.

Det ble ingen tur i luften for dette F-35 kampflyet på Evenes flyplass torsdag. Men nå overtar flytypen beredskapen for Nato og Norge, fra F-16.

6. jan. 2022 16:35 Sist oppdatert 7 minutter siden

Torsdag nådde norske F-35 fly en milepæl. Klokken 11.45 gikk de på vakt for Norge og Nato. Nå er det landets nye kampfly som skal rykke ut for å avskjære russiske fly, som under øving nærmer seg norsk luftrom.

Samtidig gikk F-16-flyene, som har vært Norges viktigste våpen gjennom flere tiår, av vakt, som det heter på militærspråket.