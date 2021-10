Angrepet i gamlebyen i Kongsberg: Nå spør folk seg hvorfor det tok 34 minutter før gjerningsmannen ble tatt.

– Politiet hadde ham først, og så mistet dem ham. Naboer i Kongsberg spør seg hvorfor det tok 34 minutter å stoppe gjerningsmannen med kniv og bue.

Gudoon Hersi og Silje Limstrand var på vei gjennom gamlebyen i Kongsberg for å handle da de gikk rett inn i politijakten etter gjerningsmannen. – Vi og andre gikk jo rundt her mens han var på frifot. Det er veldig ekkelt å tenke på.

14. okt. 2021 05:45 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er grusomt. Han har bare gått rundt og drept tilfeldige. Her i gatene våre, sier Gudoon Hersi.

– Politiet hadde ham først, og så mistet de ham. Det er skremmende å tenke på at han ikke ble tatt før 18.47.

Hun og venninnen Silje Limstrand var på vei gjennom gamlebyen da de gikk rett inn politijakten på gjerningsmannen.

– Vi og andre gikk jo rundt her mens han var på frifot. Det er veldig ekkelt å tenke på.

Mellom de vakre og hyggelige trehusene i den idylliske gamlebyen i Kongsberg, ble fem mennesker drept og to alvorlig skadet i det politiet nå undersøker som en mulig terrorhandling.

Kriminalteknikere og etterforskere på vei ned Peckels gate mellom vakre trehus og idylliske smug i den historiske gamlebyen i Kongsberg.

34 grusomme minutter i gamlebyen

1,1 kilometer unna i politihuset i Kongsberg fikk politiet de første desperate meldingene fra øyenvitner kl. 18.13, som fortalte at en person skjøt etter mennesker med pil og bue i gamlebyen.

Nøyaktig når politiet kom frem til åstedet, er fortsatt usikkert.

Den 37 år gamle gjerningsmannen er en dansk statsborger bosatt i Kongsberg.

I Coop Extra-butikken og postkontoret ved Nytorget løp folk for livet for å komme unna. Det er i dette området politiet først skal ha vært i ferd på pågripe mannen. Men gjerningsmannen kom seg unna.

Folk som var ute i gaten, løp inn i butikker og hus for å søke tilflukt.

Dører ble låst for å hindre at noen skulle komme inn.

I krysset Myntgata og Peckels gate skimtes et lite spor av de dramatiske minuttene, i form av en lang, sort pil som har boret seg inn i veggen ved inngangsdøren til vaktselskapet Vekter og alarmservice.

Kl. 18.47 ble gjerningsmannen pågrepet.

En av de skadede er en polititjenestemann, som var i butikken på fritiden da angrepet skjedde.

Politiet gjør undersøkelser i Coop-butikken ved Nytorget i Kongsberg, hvor politiet skal å forsøkt å pågripe gjerningsmannen første gang.

– Først tenkte jeg at dette ikke er noe alvorlig. Dette er jo Kongsberg.

De to venninnene Gudoon Hersi og Silje Limstrand ante ikke hva som ventet dem da de gikk ut av huset sitt et kvartal unna Nytorget i gamlebyen i Kongsberg i 18.30-tiden.

De hadde tenkt seg til senteret for å handle, men utsatte turen ti minutter.

Dessuten hadde de en pakke som skulle hentes på postkontoret.

– Det første vi så var to politibiler og blålys, forteller Gudoon Hersi om hva som møtte dem på Nytorget foran Coop-butikken.

– Først tenkte jeg at dette er ikke noe alvorlig. Dette er jo Kongsberg, sier Silje Limstrand (22).

– Så kom helikopteret svevende, og stadig flere politibiler kom til. Det var blinkende lys over alt og høye lyder. Da skjønte vi raskt at noe skjedde, forteller Limstrand.

– Vi er jo i gamlebyen i bitte lille Kongsberg. Det er jo aldri noe som skjer her. Her er det jo bare bitte små hyggelige cafer, koselige butikker, og folk som er ute på tur, sier Gudoon Hersi. Hun er født og oppvokst i Kongsberg, og jobber på Vestsiden ungdomsskole.

Flere andre naboer som Aftenposten snakker om, spør seg om det samme.

Hvordan kunne angrepet pågå så lenge?

Alle vet at det knapt tar et par minutter å kjøre fra politistasjonen i Kongsberg til Myntgaten. På den andre siden viser blodspor og funnene av ofre flere forskjellige steder at gjerningsmannen beveget seg raskt.

En pil står boret inn i veggen i Myntgata i Kongsberg, og vitner om dramaet som utspilte seg i den idylliske gamlebyen mellom 18.13 og 18.47 onsdag kveld.

Søkte etter ofre over et stort område

Utover kvelden og natten jobbet politiets etterforskere med å få oversikt over området dramaet utspilte seg.

Ellers var gatene nesten folketomme.

Fra noen vinduer stakk enkelte naboer hodet frem for å få et glimt av hva som skjedde i nabolaget.

Kun noen få våget å ta seg en tur ut. De har fått streng beskjed fra politiet om å holde seg inn.

Politiets undersøkelser viser at de drepte og skadede ble angrepet flere steder, og at det er en rekke ulike gjerningssteder.

Kriminalteknikerne gjorde undersøkelser både i Hyttegata på vestsiden av gamlebyen, i Myntgata i hjertet av Gamlebyen, og i Peckels gate. Flere eiendommer innenfor politiets sperringer var sperret ekstra av.

Men der undersøkelsene pågikk lengst, var inne i Coop-butikken ved Nytorget, hvor politiets eksperter arbeidet til over midnatt med å sikre spor.

Angrepet til gjerningsmannen og den påfølgende politijakten fant sted i et område med mange hus, gater og smug. Det kan ha gjort det vanskelig å få oversikt over situasjonen.

Det er fortsatt ukjent når de første politipatruljene kom frem, og om de var bevæpnet.

– Vi har sendt meldinger til alle vi kjenner, sier Silje Limstrand og Gudoon Hersi. – Alle kjenner jo aller her i Kongsberg.

– Vi har sendt meldinger til alle vil kjenner

Det viktigste for mange mennesker i Kongsberg gikk mye av kvelden med til en, eneste ting.

Ringe rundt og sende meldinger, og høre om venner, familier og kjente var i sikkerhet.

– Vi har sendt meldinger til alle vi kjenner. Alle elevene mine sykler jo rundt og henger i her om kvelden, sier Hersi.

– Nå spør jo alle seg hvem som har mistet livet. Er det noen vi kjenner? Alle kjenner jo alle her i Kongsberg, sier Limstrand.

– Så tenker vi på gjerningsmannen. Bor han her i Kongsberg? Er det noen vi har møtt?

De to venninnene spør seg om noen ting kan bli som før i gamlebyen i Kongsberg etter det som har skjedd.

– Det er skremmende å ha gått midt opp i det som skjedde. Senere i kveld så vi på TV at vi hadde gått rundt alle stedene hvor gjerningsmannen hadde vært. Vi var jo altfor nære, sier Hersi.