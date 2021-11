Pilotskole bekrefter: Skolefly med tre personer om bord har gått ned

Nødetatene har kommet frem til stedet der et mindre fly har gått ned i Larvik tirsdag. Flyet er totalhavarert, sier politiet.

Nødetater ved gamle E18 etter melding om et småfly har gått ned.

23. nov. 2021 10:55 Sist oppdatert nå nettopp

Frode Granlund, grunnlegger og en av toppsjefene i Pilot Flight Academy på Torp Sandefjord, bekrefter overfor Aftenposten at det er et av deres skolefly som har gått ned.

Flyet av typen Diamond DA-42 NG Twin Star er tyskprodusert. Det ble registrert i det norske luftfartsregisteret i oktober 2020.

– Det var tre personer om bord. Vi har nå satt krisestab, sier Granlund.

– Vi driver fremdeles taktiske søk i området. Flyet er totalhavarert, sier innsatsleder på stedet Jon Terje Stäheli til pressen klokken 11.10, ifølge TV 2. Statens havarikommisjon er varslet.

Pilotskolen, som opererer fra Torp og Notodden, er ifølge sin egen nettside en av Europas største og mest moderne flyskoler og har et stort internasjonalt miljø med nærmere 400 studenter.

Ifølge Flightradar var det tre skolefly i luften i området, på tidspunktet da ulykken skjedde.

Skoleflyet tok av fra Torp Sandefjord og gikk ned utenfor Larvik. Dette er den aktuelle ruten rett før flyet ble borte. Det forsvinner fra Flightradar24 cirka klokken 09.17.

Politiet meldte på Twitter at de klokken 09.21 tirsdag fikk melding om at et mindre fly hadde gått ned ved Tvedalen utenfor Larvik.

– Området er lokalisert, og redningsmannskaper og ressurser fra nødetatene har kommet frem til stedet, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Telemarksavisa melder at flyet skal ha gått ned ved Vestmunnvannet.

Politistasjonssjef i Larvik, Tor Eriksen, kan foreløpig ikke gi detaljer om det som har skjedd er en flystyrt eller en kontrollert nødlanding.

– Vi har ikke sikker informasjon om forløpet, ei heller om hvor flyet kom fra eller hvor mange som var om bord, sier han til Aftenposten.

Ifølge Østlands-Posten sirkler to helikoptre ved øvre enden av Hallevannet, nær gamle E18. Det skal være et godt stykke unna Tvedalen, slik politiet melder.

Vegtrafikksentralen opplyser at fylkesvei 2962 mellom Tvedalen og Kjose i er stengt på grunn av ulykken.