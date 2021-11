Tre personer mistet livet i flyulykken i Larvik

Småflyet som gikk ned ved Larvik er totalhavarert, og det er ikke håp om å finne overlevende, mente politiet tirsdag.

Redningsmannskaper på stedet der flyet kolliderte i bakken. Stedet preges av røyk og mange vrakdeler.

23. nov. 2021 10:55 Sist oppdatert nå nettopp

Nå bekrefter politiet at tre personer omkom i flystyrten i Larvik. En var instruktør og de to andre var studenter ved en flyskole.

De pårørende er varslet og vil bli fulgt opp av kriseteam i sine respektive hjemkommuner, skriver politiet i pressemelding.

Frode Granlund, grunnlegger og en av toppsjefene i Pilot Flight Academy på Torp Sandefjord, bekrefter overfor Aftenposten at det er et av deres skolefly som har gått ned.

Flyet av typen Diamond DA-42 NG Twin Star er tyskprodusert. Det ble registrert i det norske luftfartsregisteret i oktober 2020.

– Det var tre personer om bord. Vi har nå satt krisestab, sier Granlund.

Flyet gikk ned i et skogsterreng som er bratt og ulendt.

Bratt og ulendt terreng

Politiet fikk melding klokken 9.21 fra et vitne som fortalte at et fly var i spinn ned mot bakken.

Området der redningsmannskapene opererer betegnes som bratt og ulendt.

Politistasjonssjef i Larvik, Tor Eriksen, sa til pressen ved 12-tiden at det ikke lenger er håp om å finne overlevende.

– Når vi sier at vi dessverre ikke har håp om å finne overlevende, så sier det noe om at her er det store skader og en alvorlig ulykke, sier han.

Flyet ble lokalisert, og på ulykkesstedet var politiets kriminalteknikere på plass, sammen med hundepatruljer og Havarikommisjonen for å søke etter antatt omkomne og for å finne årsaken til ulykken.

Statens havarikommisjon ble også varslet.

Nødetater ved gamle E18 etter melding om et småfly har gått ned.

Flere skolefly i området da ulykken skjedde

Pilotskolen, som opererer fra Torp og Notodden, er ifølge sin egen nettside en av Europas største og mest moderne flyskoler og har et stort internasjonalt miljø med nærmere 400 studenter.

Ifølge Flightradar var det tre skolefly fra det samme selskapet i luften i området på tidspunktet da ulykken skjedde.

Skoleflyet tok av fra Torp Sandefjord og gikk ned utenfor Larvik. Dette er den aktuelle ruten rett før flyet ble borte. Det forsvinner fra Flightradar24 cirka klokken 09.17.

Klokken 9.21 etterlyste en flygeleder ifølge NRK flyet over radiosambandet i samtale med annen pilot:

«...jeg ser han ikke på radaren. Så fint hvis du holder øynene godt åpne og sier fra hvis du ser noe mistenkelig nært bakken eller under kontrollert luft», sa flygelederen ifølge en lydfil kanalen har lagt ut.

Telemarksavisa melder at flyet skal ha gått ned ved Vestmunnvannet.