Sarpsborg: Person død etter å ha blitt skutt av politiet

En person er skutt av politiet i en væpnet aksjon i Sarpsborg lørdag morgen. Personen er bekreftet død.

Det er satt opp et telt for å beskytte åstedet. Både krimteknikere og ambulansepersonell er på stedet.

28. aug. 2021 09:17 Sist oppdatert nå nettopp

Operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt vil foreløpig ikke kommentere situasjonen ytterligere, skriver VG.

Til NTB bekrefter han at en person er skutt og drept i forbindelse med politioppdraget.

– Spesialenheten er varslet og vil sannsynligvis overta, sier han.

Hendelsen skal ha funnet sted ved 8-tiden lørdag morgen.

Pårørende er ikke varslet.

Øst politidistrikt skriver på Twitter at «i forbindelse med et væpnet oppdrag har politiet avfyrt skudd mot en person. Personen er bekreftet død. Spesialenheten er rutinemessig varslet».

En reporter fra Sarpsborg Arbeiderblad er ved stedet der det ble avfyrt skudd. Avisen hadde fått flere tips om stort politioppbud ved et område som heter Valaskjold lørdag morgen.

Ifølge øyenvitner har politiet sperret av deler av fylkesveien (Tuneveien) fra Tune Prestegård og ned til krysset ved Herbergveien. Øyenvitner har hørt smell.

Politiet har sperret av veien forbi åstedet.

Det ligger en person som er bekreftet død på bakken utenfor KK Sushi mellom Prestegården og gamle Glombuss, beskriver avisens journalist på stedet.

Ifølge andre vitner avisen har vært i kontakt med, skal det ha vært utført livreddende førstehjelp på en person. Livet sto altså ikke til å redde.

– Hørte 4–5 smell, så kom det plutselig to ambulanser, legebil og 3–4 politibiler og et Sea King, beskriver et øyenvitne til Sarpsborg Arbeiderblad.

Ordføreren i Sarpsborg opplyser ved 10-tiden til VG at de er klare til å yte bistand til lokalsamfunnet, men at de foreløpig ikke har blitt kontakt av politiet og derfor ikke har flere detaljer om hendelsen.

– Det er en alvorlig hendelse. Det er klart at det ryster et lokalsamfunn som Sarpsborg, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje til VG.

Politiet har sperret av et område rundt åstedet. Fylkesvei 118 er derfor stengt for gjennomkjøring, og blister bør finne alternative ruter, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.