Person skutt i Oslo, politiet jakter på gjerningsmenn

En person ble skutt ved Brynseng T-banestasjon i Oslo mandag kveld.

Politiet jakter på en eller flere gjerningspersoner etter at en person er skutt på Brynseng i Oslo. Det skriver politiet på Twitter.

30. aug. 2021 20:46 Sist oppdatert nå nettopp

Den fornærmede ble raskt fraktet til sykehus. Hendelsesforløpet og skadeomfanget er ukjent, ifølge politiet.

Den unge mannen i 20-årene ble skutt rett utenfor Narvesen utenfor Brynseng T-banestasjon, sier politiets innsatsleder til Aftenpostens journalist på stedet. Ifølge innsatslederen er tilstanden til fornærmede alvorlig, men ikke kritisk. Han er skutt i mageregionen.

En mann er anholdt og er til avhør, opplyste politiet. Like etterpå skrev derimot politiet på Twitter at «Ingen personer er foreløpig pågrepet i saken. Med den informasjonen vi har pr. nå».

Politiets innsatsleder sier at de bruker «hele verktøykassa» i etterforskningen. – Det er alvorlig at en person blir skutt i det offentlige rom.

– Vi har sikret oss en rekke spor på stedet og har en god driv fremover i saken, sier innsatsleder.

Politet sier de har en del hypotester, men at det er for tidlig å si om det er noen relasjon mellom fornærmede og gjeningsmannen - eventuelt flere gjerningsmenn.

Politiet ønsker at vitner tar kontakt med politiet så fort som mulig.

– De involverte løp raskt fra stedet. Våre foreløpige opplysninger tilsier at det er muligens fire eller fem personer involvert, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

– Vi holder på å danne oss et bilde av hva som har skjedd nå. Det jeg kan si om skadene til den fornærmede, er at de er forenlige med skuddskader, sier operasjonslederen.

Videre sier Skott at det ikke er noen grunn til å tro at de involverte utgjør noen fare for andre.

– Ikke ut ifra de opplysningene vi har nå, sier hun.

Det er massivt oppmøte av politi og presse på Brynseng T-banestasjon.

Vitner på stedet sier til VG at politiet har vært inne i en T-banevogn og søkt gjennom den før personene som var om bord, fikk slippe ut.

Politiet på stedet er tungt bevæpnet.

Til VG sier operasjonsleder Line Skott i Oslo-politiet at den fornærmede, en mann i starten av 20-årene, er kjørt til traumeavdelingen på Ullevål Sykehus. Han er våken og puster for egen maskin, sier Skott.

Politiet har en enhet ved sykehuset og håper å få snakket med personen etter hvert, ifølge avisen.

Den fornærmede har ifølge politiet vært sammen med noen andre personer som de håper å få snakket med etter hvert.

Vitner skal ha sett en person løpe fra stedet. Politiet utelukker ikke at det er flere gjerninsgpersoner.

Et vitne sier at man hørte to skudd. Samtidig sier politiet at de har fått flere beskrivelser. - Alle ble veldig redde og løp, sier et vitne.

T-banetrafikken forbi stasjonen er stengt, opplyser Sporveien på Twitter.

Det har vært flere skyteepisoder i Oslo i det siste. Natt til onsdag 25. august ble to unge menn skutt på Trosterud. En av mennene er i slutten av tenårene. Den andre er en mann i 20-årene. De to mennene ble funnet i oppgangen til en bygning i Tvetenveien.

15. august ble to yngre menn skutt på T-banevogn ved Skøyenåsen T-banestasjon utenfor Oslo sentrum. En mann i 30-årene ble pågrepet.