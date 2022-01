Fortsatt strømbrudd etter uværet Gyda

Strømbrudd, oversvømmelse og stengte veier: Problemene står i kø selv om uværet er over.

Fv700 sør for Svorkmo ble oversvømt ved avkjøring Skulmoveien.

14. jan. 2022 07:59 Sist oppdatert nå nettopp

Rundt 6000 abonnenter har fått tilbake strømmen i Asker og Bærum fredag morgen. Fortsatt er det spredte strømbrudd på Østlandet.

– Det var om lag 6000 berørte i Asker og Bærum, og rundt 15.000 berørte i hele vårt område, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia.

Fortsatt er det spredte strømbrudd på store deler av Østlandet. Ifølge VG er til sammen 14 kommuner på Østlandet rammet av strømbrudd fredag morgen.

Strømbruddene skyldes i stor grad trær som har falt over strømlinjene i forbindelse med ekstremværet Gyda. I Asker og Bærum var det en teknisk feil på selve nettet som førte til strømbrudd. I tillegg har en bever klart å felle et tre over en strømledning et annet sted på Østlandet.

NVE følger situasjonen tett gjennom helgen

Det er nå kjøligere og roligere vær i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Det er ikke meldt om nye hendelser til NVE i løpet av natten, men vi vil følge situasjonen tett gjennom helgen, sier Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen.

Det er fortsatt mye vann i vassdragene i de berørte områdene, men vannet har sluttet å stige.

– Selv om det nå er roligere vær og flomsituasjonen har bedret seg er det fortsatt fare for ulike typer skred, forteller Samdal.

– Vi følger derfor denne situasjonen videre og bistår kommunene ved behov.

I seks kommuner er folk evakuert på grunn av skred eller flom, og NVE følger disse opp særskilt.

– I dagene fremover er det meldt om mer urolig vær, så vi ber folk om å følge med på værmeldingene og varsom.no for å holde seg oppdatert, avslutter Samdal.

E39 ved Vinjeøra i Trøndelag er stengt på grunn av skader som en følge av ekstremværet Gyda.

Mange veier stengt

Veitrafikksentralene i midt, vest og nord melder torsdag ettermiddag om en rekke stengte veier grunnet uvær, ras og rasfare.

E39 ved Vinjeøra i Trøndelag kommer til å være stengt til neste uke, etter at veidekket regelrett ble revet av natt til torsdag.

– Veien blir sannsynligvis stengt til over helgen. Den er undergravd, og det må gjøres et større arbeid der, skriver Heim kommune på sine nettsider.

E14 mellom Stjørdal og Riksgrensen er stengt med ukjent åpningstidspunkt. Det har gått flere ras.

Vegtrafikksentralen vest opplyser at fergestrekningen Anda – Lote på E39 er innstilt. En rekke fylkesveier i Midt-Norge er også stengt grunnet uværet.

Vegtrafikksentralen midt har advart om glatte veier utover kvelden.

Oppbemannet skadesenter

– Uværet er kanskje over, men skademeldingene fortsetter.

Det sier Andreas Handeland i If forskring. Han forteller at de fortsatt har oppbemannet skadesenterne sine, hvor kundene kan få hjelp med skader.

De har fått inn i underkant av 100 skademeldinger. Selv om det er lite sammenlignet med hva de vanligvis får inn, ser de at omfanget i sakene er langt større.

– Det er stort sett vannskader folk sliter med. Vann har kommt inn gjennom kjeller og tak. I tillegg har vinden tatt tak i ting flere steder.

Handeland sier de venter langt flere skademeldinger i dagene som kommer.

– Når folk får sjekket hytter, campingvogner og boder kommer det nok flere meldinger.

Flere evakuerte

Politiet har i Stjørdal evakuert mellom 15 og 20 personer, opplyste politioverbetjent Arne Henrik Ulvin under en pressekonferanse torsdag.

NRK skrev senere at 30 personer er blitt evakuert. Det er etablert to evakueringssentre i kommunen.

Torsdag kveld sa ordfører Ivar Vigdenes til Bladet at situasjonen er bedre enn fryktet tidligere på dagen, da kommunen i en pressemelding sa at man kanskje sto overfor en 200-årsflom. Ressursene måtte prioriteres.

– Ikke ring Stjørdal kommune for hjelp med tømming av kjellere, vi må prioritere liv og helse, sa beredskapsansvarlig Tore Rømo i kommunen til Trønder-Avisa.

Stjørdal føyer seg inn i en rekke av områder der beboere er blitt evakuert.