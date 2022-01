I disse dager mottar mange varsler fra Smittestopp-appen. Slik forholder du deg til et slikt varsel.

«Vi skjønner at varsel kan virke skummelt. Lev som normalt, men følg med på egen helsetilstand og test deg raskt hvis du får symptomer.» sier FHI.

1,2 millioner nordmenn har lastet Smittestopp-appen.

Pling! Du har en ny melding.

«Du har vært i nærheten av en person med covid-19 og kan ha blitt smittet».

Meldingen kommer fra appen Smittestopp. Det siste døgnet er det registrert 16.877 nye smittede her i landet. Det er ny rekord.

Har du ikke allerede fått det, er det en sjanse for at varselet vil dukke opp på mobilskjermen din den nærmeste tiden. Hva gjør du egentlig da?

Appen gir deg følgende beskjed: «Følg med på helsetilstanden din i 10 dager. Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer.»

Høres det kjent ut? Er det ikke slik de fleste av oss allerede har levd i snart to år? Hva er appen da god for?

Gun Peggy Knudsen er assisterende direktør i FHI.

Ved å bruke Smittestopp varsler du folk du ikke husker du har vært i nærheten av, eller folk du ikke kjenner, som for eksempel på bussen, på restaurant eller annet, forklarer assisterende FHI-direktør Gun Peggy Knudsen.

Torsdag meldte 1429 personer seg som smittet i appen, ifølge tall fra FHI. Hvor mange som mottok smittevarsel fra disse 1429 finnes det ikke tall på.

Knudsen har forståelse for at varslene kan forvirre. Har du fått et slikt de siste dagene og ikke helt vet hvordan du skal forholde deg til det, har Knudsen følgende råd:

«Vi skjønner at varsel kan virke skummelt. Lev som normalt, men følg med på egen helsetilstand og test deg raskt hvis du får symptomer.»

Kan ikke registrere hurtigtest

Det er FHI som står bak appen. Den fungerer slik: Hvis du tester positivt oppgir du dette selv i appen. Det er frivillig. Ingen kan se at det er du som har oppgitt smitte.

Men: Det positive resultatet må være registrert i kommunen du bor i. Du må altså ha tatt en PCR-test. Du kan altså ikke registrere en positiv hurtigtest selv.

Hvorfor? Selv ikke FHI har et godt svar på det.

«Det er et godt spørsmål, og vi jobber nå med å se på om det er mulig å få til en løsning for å registrere selvtester i appen», svarer Knudsen.

Når smitten er registrert, sendes det ut et varsel til personer du har vært i kontakt med i inntil to dager før og opptil åtte dager etter at symptomene dine startet. Varslet sendes kun til personer du har vært i kontakt med i mer enn 15 minutter.

Kan registrere mellom etasjer og vegger

Appen bruker Bluetooth-teknologi. Den er ikke 100 prosent treffsikker, skriver FHI på sine egne nettsider. Derfor skal du ikke gå i karantene – selv om du får varsel fra appen.

Hvis naboen din blir smittet, er det nemlig en risiko for at du blir varslet – til tross for at dere ikke har oppholdt dere i samme rom.

Bluetooth-signalene kan gå gjennom vegger og etasjer på korte avstander. Derfor kan det ikke utelukkes at du får smittebeskjed fra personer du aldri har vært i nærheten av.

Aftenposten har spurt FHI hva som egentlig skal til for å få et varsel. Kan man virkelig få varsler fra folk du aldri har vært i samme rom som?

«Det spørs hvor langt unna mobilene er, men i utgangspunktet nei.», svarer Knudsen.

Hun forklarer at Smittestopp bruker styrken på radiosignaler mellom deg og andre for å klassifisere risiko. Signalene blir svakere når de må gjennom vegger.

Men hun vil «naturligvis ikke utelukke at det kan skje».

Myndighetene, her ved tidligere helseminister Bent Høie, håpet en app skulle være en del av redningen. Men smittesporingen i Smittestopp-appen går på ingen måte av seg selv.

Ny app – samme navn

Den første appen ble lansert 16. april 2020. Men appen fikk skarp kritikk fra flere hold. Den ble blant annet anklaget for brudd på personvernregelverket.

Og i juni 2020 var det stopp. Datatilsynet la ned forbud mot datainnsamling i appen. Og myndighetene slettet alle data.

Den gamle appen er avviklet. Bortsett fra navnet har den nye appen nesten ingen ting til felles med den gamle.

Den bruker Bluetooth istedenfor GPS, den lagrer ikke hvor du har vært, den bruker mindre batteri, informasjonen lagres kun på din telefon og ikke på en sentral. Appen samler ikke inn data der du kan identifiseres.

Totalt har 1,25 millioner mennesker har lastet ned appen. Men den blir lite brukt. Tall fra FHI har vist at kun 2,7 prosent av alle smittede har varslet nærkontaktene sine via appen, skrev NRK denne uken.

SMS-kampanje

Det ville FHI gjøre noe med. Fikk du en SMS fra FHI denne uken, er du ikke alene. SMS-en ble sendt ut til 4 mill. over 16 år.

«Smitten øker nå kraftig. Last ned Smittestopp i App Store/Google Play, og gi beskjed om smitte til kjente og ukjente nærkontakter hvis du smittes», lød SMS-en.

131.900 gjorde som de fikk beskjed om, opplyser FHI. I dag ligger Smittestopp som app nr. 1 i App Store under kategorien medisin.

Det er et svært bra resultat basert på slike generelle SMS-utsendinger til hele befolkningen, ifølge Knudsen.

Hun vil imidlertid minne folk om å selv gå inn i appen og registrere smitte. Det skjer ikke automatisk.

Ifølge FHI er appen svært treffsikker. Den kan oppdage over 90 prosent av alle nærkontaktene dine.

«Hvis alle hadde brukt appen, ville den vært en svært effektiv måte å si fra om smitte på.» skriver Knudsen i en e-post.