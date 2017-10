Lørdag er Ophelia en tropisk kategori 3-orkan. Til uken treffer restene norskekysten.

Den irske værmeldingstjenesten Met Eireann har utstedt et værvarsel med «status rød» for deler av landet mandag.

Uværet Ophelia er ventet å bringe med seg vind med en hastighet på 80 kilometer i timen, med vindkast på opp til 130 kilometer i timen.

Og stormen som er ventet å treffe Irland og Storbritannia er ikke et hvilket som helst lavtrykk: Det er restene av en tropisk storm som lørdag ligger og lurer som en kategori 3-orkan sør for Azorene.

– Det er uvanlig at disse tropiske orkanene treffer Europa. Det går flere år mellom hver gang dette skjer, sier Terje Alsvik Wallø, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt til Aftenposten.

Mister styrke når den kommer nordover

Den mest alvorlige advarselen gjelder områdene Galway, Mayo, Clare, Cork og Kerry.

For resten av Irland har advarselen nest alvorligste grad, fargekode oransje.

Folk oppfordres til å være ekstremt forsiktige og ta nødvendige forholdsregler, skriver det irske meteorologiske instituttet.

National Hurricane Center i Miami omtaler uværet som lørdag befant seg sør for Azorene som «en sjelden kategori 3 orkan» så langt øst i Atlanterhavet.

Ophelia er ventet å miste styrke og nedgraderes til en «eks-orkan» når den nærmer seg sørspissen av Irland mandag morgen.

National Hurricane Center

Treffer Vestlandet tirsdag-onsdag

Det advares likevel mot kraftig vind og nedbør og farlige forhold til sjøs.

Og når Ophelia har hamret ferdig på irskekysten og Nord-Irland, beveger restene av den tropiske stormen seg videre nordover.

– Ophelia vil tirsdag ligge i nærheten av Færøyene. Da er den mye svakere og har mistet mye av kraften sin, sier Terje Alsvik Wallø ved Meteorologisk institutt.

Tirsdag-onsdag er restene av uværet ventet å treffe norskekysten.

– Det vil gi fra seg noe regn, men vil ikke oppleves som mer dramatisk enn et vanlig høstlavtrykk, forklarer Wallø.

Signe Dons

– Uvanlig at tropiske stormer når Europa

Meteorologen sier at værfenomenet likevel er spesielt.

Ophelia har oppstått langt sør i Atlanterhavet, men har tatt en uvanlig, nordøstlig kurs. Dette har indirekte sammenheng med et annet værfenomen – det varme været med «indian summer» som Norge og store deler av Europa nyter godt av lørdag, søndag og mandag.

– For at lavtrykket skal komme opp hit, er det avhengig av at luftmasser bringer det nordover. Et stort høytrykk som er i ferd med å bygge seg opp over kontinentet bidrar til å pumpe luften oppover hit, forklarer Wallø.

Flere varme dager i vente østafjells

I Oslo var makstemperaturen lørdag rundt 15 grader.

Søndag er det ventet en mer skyet og grå værtype, men fortsatt gode temperaturer. Mandag skal skydekket sprekke opp igjen og det blir igjen rundt 15 grader på det varmeste.

– Østafjells vil man merke fint lite til restene av Ophelia. Det kan bli litt nedbør, men det er Vestlandet som får det meste, sier meteorologen.