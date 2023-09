Alle passasjerer evakuert fra veteranskipet som grunnstøtte i Oslofjorden

Skipet Børøysund grunnstøtte i Oslofjorden torsdag kveld. Alle passasjerer er evakuert, og ingen er skadd.

Børøysund gikk på grunn i Oslofjorden. Passasjerer ble evakuert mens tre mannskapet ble igjen om bord. Vis mer

Publisert: 07.09.2023 21:20 Oppdatert: 07.09.2023 22:58

Det var 44 personer om bord i skipet da det grunnstøtte. Etter kort tid var alle utenom tre evakuert over i andre fartøy. Skipperen og to maskinarbeidere ble igjen på fartøyet, opplyser Rolf Nordby, som er bookingansvarlig og fungerte som dekksmann på turen.

– Passasjerene oppførte seg eksemplarisk. Det ble foretatt en grei og rask evakuering over til båter som kom til stedet. Da jeg kom opp på dekk, hadde passasjerene fått på seg vester og satt klare til å bli evakuert. Det var ingen uro eller panikk, sier Nordby til NTB.

De tre som er igjen på fartøyet, skal holde oversikt over fyrkjelen, som fortsatt var på da passasjerene ble evakuert. Nordby sier det ikke er fare for de tre.

– Nei, båten står trygt på grunn. Den har slagside, men det er ingen vanninntrengning, sier Nordby.

Det var en chartret tur for et selskap fartøyet var ute på da det grunnstøtte.

Laila Andresen, styreleder i Norsk Veteranskibsklubb, som eier fartøyet, sier at hun har fått melding om at alt er vel med passasjerene.

Stor operasjon

Politiets operasjonsleder Gjermund Stokkli sa til NTB at det ble satt i gang en stor operasjon. Fartøyet gikk på grunn ved det som heter Raudsekkene sør for Nakholmen i Indre Oslofjord.

– Det er hovedredningssentralen som leder dette, men vi har masse ressurser på vei. Helikopter og et Sea King redningshelikopter foruten politibåt, brann og redningsskøyta. – Ingen er meldt i vannet, sa Stokkli.

Skipet sendte selv ut nødmelding.

– Båten gikk på grunn, fikk slagside og ble stående stille. Vi meldte at vi trengte assistanse, og det kom veldig raskt til, sier Nordby.

Riksantikvaren krysser fingrene

Skipet er fra 1908 og har en allsidig historie som slepebåt, marinefartøy, lokalbåt i Nord-Norge og lystyacht. Riksantikvaren håper det fredede skipet klarer seg.

– Det er trist at D/S Børøysund har grunnstøtt i Oslofjorden, selv om vi er lettet over at passasjerene er evakuert. Dampskipet er et av bare 15 fredede skip i Norge, og fikk fredningsstatus i 2014. Nå krysser vi fingre for at skipet ikke får omfattende skader, og at det er mulig å få skipet trygt i havn, sier riksantikvar Hanna Geiran.