Vær: Nyt sommerværet i Oslo på torsdag. Helgeværet blir regnfullt.

Torsdag ligger det an til å bli skyfri himmel og kanskje opp mot 25 grader i Oslo. Det blir en find dag på Østlandet. Men det er ikke slutt på regnet.

Det er nok ikke over 20 grader i Oslofjorden lenger, men noen blir sikkert fristet til et bad på torsdag også. Bildet er fra 22. juni i år. Vis mer

Publisert: 16.08.2023

Kortversjonen Torsdag forventes det opp til 25 grader og skyfri himmel i Oslo, men regnet tar ikke slutt ennå, sier Pernille Borander, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Fredag bringer skyer til Østlandet, men blir ganske fin. Ut over lørdag forventes nedbør igjen og søndag blir det vått.

Borander forklarer at det ikke er forventet stabilt sommervær i neste uke heller. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Natt til torsdag kan det regne noen steder. Det kan bli litt lokal morgentåke torsdag morgen, men så er utsiktene gode. I hvert fall hvis du oppholder deg på Østlandet. Fra Vestfold og Telemark og nordøstover via Viken, Oslo og langt oppover i Innlandet ligger det an til å bli mye sol og pent vær på torsdag.

– Det blir veldig lange perioder med sol i morgen. Og det kan hende at det blir helt opp mot 25 grader i Oslo. Det sier Pernille Borander, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Varselet på yr.no viser at det langs store deler av kysten vestpå og helt opp mot Lofoten blir mye sol på torsdag, selv om temperaturene her blir lavere. I østlige deler av Finnmark ligger det derimot an til ganske mye regn.

Regnet kommer igjen til helgen

Fredagen på Østlandet bringer trolig mer skyer, men dagen vil trolig fortsatt oppleves som fin, lys og varm, forteller Pernille Borander. Men ut over lørdagen kommer lavtrykk og nedbør igjen.

– Spørsmålet er hvor tidlig på lørdag regnet kommer. Men det kommer i hvert fall siste del av lørdag. Søndagen blir den våteste dagen. Så bedrer det seg utpå dagen, sier statsmeteorologen.

Det ligger ikke an til stabilt sommervær neste uke heller.

– Det blir fortsatt skiftende vær. Det blir behov for både solbriller og paraply i neste uke også, understreker Pernille Borander.

Liten fare for mer ekstremvær

Onsdag ettermiddag og kveld var det egentlig meldt fare for kraftig tordenvær i østlandsområdet. Men det slo ikke til.

– Tordenvarselet er nedjustert. Det har vært noen registreringer av lyn nordvestover fra Oslo. Det kan bli flere nedbørsdrypp onsdag kveld, kanskje noen tordenskrall, men ikke så mye, uttaler meteorologen.

På den positive siden må det sies at det heller ikke er noen stor fare for mer ekstremvær med det første.

– Ekstremværet Hans’ søster kommer ikke med det første. Det er svake lavtrykk som kommer, sier Pernille Borander.

Men er det i det hele tatt noe håp om fint og stabilt sensommervær på Østlandet?

– Vi får se når det nærmer seg månedsskiftet for Oslo og omegns del, avslutter meteorologen.