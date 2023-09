Økokrim vil vurdere om det er grunnlag for etterforskning

Erna Solberg ektemanns aksjesalg kan bli en sak hos Økokrim.

Pressekonferanse med Høyre-leder Erna Solberg om ektemann Sindre Finnes sine aksjekjøp. Vis mer

Publisert: 15.09.2023 12:42

Høyre-leder Erna Solberg sier fredag at omfanget av ektemannen Sindre Finnes’ aksjehandel gjorde henne inhabil i flere saker som statsminister.

– Vi har løpende fulgt med

Ektemannen Sindre Finnes gjorde 3640 aksjehandler mens Solberg var statsminister. Han hadde en nettogevinst på 1,8 millioner kroner.

Fredag hadde Økokrim et møte om saken.

– Økokrim har løpende fulgt med på informasjonen som har fremkommet i offentligheten rundt Sindre Finnes' aksjekjøp de siste ukene, nå senest under Erna Solbergs pressekonferanse, sier sjef for Økokrim, Pål K. Lønseth.

Mulig brudd på verdipapirhandelloven

Økokrim vil meddele offentligheten en beslutning når den foreligger.

– Vi vil vurdere om det er grunnlag for å åpne etterforskning av mulige brudd på reglene i verdipapirhandelloven.

Erna Solberg sa på pressekonferansen fredag at hun regner med at Økokrim kommer til å se nærmere på ektemannens aksjekjøp.

På spørsmål om hun vil be Økokrim se på oversikten som har kommet frem, sier Solberg:

– Jeg antar at Økokrim ser på dette materialet uten at det bes om at det gjøres fra min side.