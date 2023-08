E134 stengt mellom Hokksund og Mjøndalen

E134 mellom Hokksund og Mjøndalen er stengt på grunn av flom. I løpet av det kommende døgnet blir veien trolig stengt fram til Drammen.

Publisert: 10.08.2023

– Vannet fra Drammenselva kryper oppover og er årsak til at vi nå er nødt til å stenge E134 mellom Hokksund og Mjøndalen i første omgang, sier Lasse Berge i Statens vegvesen.

Berge legger til at det er sannsynlig at de også vil stenge E134 helt til Drammen i løpet av det neste døgnet. Det er skiltet omkjøring via fylkesvei 283.

I tillegg stenges også fylkesvei 2708, Drammensveien i Mjøndalen under jernbanen ved Shell.

Torsdag morgen ble fylkesvei 290 Soknedalsveien ved Hønefoss stasjon også stengt på grunn av flom.