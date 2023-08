Jorden slukte hjemmet hennes. Nå prøver Hilde Breie å redde minnene.

Hilde Breie roter i det som inntil forrige uke var hennes hjem. 8. august ble familiegården i Ål kommune i Hallingdalen begravd i et jordras.

Huset var en generasjonsgård som ble bygd på 1950-tallet. Nå er huset flere meter under jorden. Vis mer

Publisert: 13.08.2023

En venninnegjeng kommer gående. De er ikledd regntøy og gummistøvler og har spader i hendene. De skal grave etter verdisaker som ligger flere meter under jord og gjørme.

– Selv om venner og familie har en del bilder, så blir det ikke det samme som dem man har selv, sier venninnen Stine Halvorsen.

Bare rester av taket stikker opp fra jorden. Raset har dyttet huset flere meter ut i det som en gang var hagen.

– Jeg hadde aldri i verden drømt om dette, sier Breie mens hun går bort til det begravde huset.

Fire hundre kvadratmeter under jorden

Breie har besøkt eiendommen sin tidligere denne uken og gravd opp ting fra gjørmen. Blant annet fant hun PC-en sin, farens bunad og en høyttaler.

Men i dag vil Breie prøve å finne en harddisk. På den har hun lagret «hele livet».

– Og filmer, musikk og bilder. Fra barnebilder til hanggliderbilder og de viktigste papirene.

Det ligger kjempemye begravd under her, forklarer hun og peker utover eiendommen. Huset er på 400 kvadratmeter og har fem stuer. Øverste del av huset har sklidd utover, mens den nederste er knust og begravd.

Et bilde er reddet etter raset i Ål kommune. 1 av 5 Foto: Tomm W. Christiansen / Aftenposten

– Se på den, Hilde! roper Marita Bjørnerud Hverp.

– Hva er det? spør Breie.

Det som engang var en sølvbolle, er nå en sammenklemt klump dekket av gjørme.

Breie og venninnene klatrer over trærne som ligger over det begravde huset for å komme til det de tror er kjøkkenet. En ketchupflaske ligger gjemt under rester av en vegg. Opp av gjørmen stikker en potetgullpose.

– Oi, her er kjøkkenbenken min – og plutselig er trampolinen min her, sier Breie.

Mens de graver, kommer kattene Felix, Fia og Lurifaks tassende. Breie forteller at hun tok hun med seg kattene og slapp dem ut av huset da hun evakuerte.

Kattene bor nå i kjelleren på låven.

Tirsdag så Breie først bare et lite ras i fjellsiden. Hun ringte til naboen, og sammen planla de hvordan de skulle evakuere dersom det skulle bli mer.

– Vi visste jo at det ikke var trygt, sier hun og graver videre i gjørmen.

En time før det store raset kom, måtte Breie evakuere. Hun ville egentlig ikke dra, men ble sendt av gårde etter ordre fra politiet.

– Jeg hadde ingen anelse om at det kunne gå så store ras, huset er jo flere meter under bakken, sier hun.

1 av 4 Foto: Tomm W. Christiansen / Aftenposten

Ble beordret til å dra

Barna var heldigvis på ferie i Hellas da raset kom.

– Jeg fikk ikke tak i barna mine før etter to dager, fordi nettet var nede. Vi hadde ikke internett eller telefon, sier hun og legger til:

– Det er jo noe med det å ikke få prate med sønnen sin, sier hun.

De er nå i Oslo hos søsteren til Breie, men skal tilbake til Ål kommune i morgen. Da skal de bo på hotell.

Mistet uerstattelige ting

Selv om Breie har mistet hjemmet sitt, er hun likevel i godt humør med mye energi.

– Men det er synd at jeg har mistet alle tingene mine fra utlandet. Jeg har jo reist mye og kjøpt mye ting derfra.

– Ting som blir borte som er uerstattelige – og det er jo kjedelig at kunst er borte, sier hun.

Men hun understreker at hun har fått masse hjelp av venner, kriseteam og fått god oppfølgning.

– Alle kommer med klær, og alle er veldig hjelpsomme.

Når Aftenposten drar, leter jentene fortsatt i den dype gjørmen etter minnene fra familiens liv.