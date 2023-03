Eirik Jensen løslates fra fengsel i dag

Ble dømt til lovens strengeste straff. Nå er han stemplet som soningsudyktig.

Løslatt på grunn av soningsudyktighet.

13.03.2023 12:09 Oppdatert 13.03.2023 12:32

(Saken oppdateres)

Eirik Jensen ble dømt til lovens strengeste straff 19. juni 2020. I dag løslates han fordi han er stemplet som soningsudyktig. Det melder VG.

– Vi har jobbet over tid med denne løslatelsen, som har vært svært viktig helsemessig for Jensen, og måttet prioriteres fremfor gjenåpningsspørsmålet. Nå vil han få tid til å arbeide videre med straffesaken i fred og ro, og gjenvinne sin helse. Det er en klok avgjørelse fra Kriminalomsorgens side, sier den tidligere politilederens advokat, John Christian Elden, til VG.

Ifølge VG skal Jensen være innlagt på sykehus.

I en SMS til Aftenposten skriver Elden:

– Han er soningsudyktig. Foreløpig vedtak gjelder i 6 måneder. Hva som da vil skje, må man ta stilling til senere.

Lovens strengeste straff

Jensen ble dømt for grov korrupsjon og og medvirkning til innførsel av hasj. Han ble dømt til 21 års fengsel. Gjermund Cappelen ble dømt til 13 års fengsel.

Jensen har hele tiden hevdet sin uskyld, men anken ble avvist av Høyresterett i november samme år. Høyesterett begrunnet dette med at dommen var svært velstrukturert og grundig, og at lagmannsretten ikke har anvendt et uriktig beviskrav.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld.

Iverksatte gransking etter Jensen-saken

I etterkant av dommen ble det satt ned et utvalg som skulle evaluere Oslo-politiet. Utvalget ble ledet av Ingeborg Moen Borgerud, og konklusjonen var knusende.