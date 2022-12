Torsdag var bensinen nesten halvparten så dyr som i sommer

Selv om regjeringen lover billigere drivstoff, kan den nok ikke ta æren for at bensinprisen nærmet seg 15 kroner enkelte steder torsdag.

Simen Stenseth fyller diesel på sin nye hybridbil.

Torsdag morgen ble det kjent at regjeringen lover lavere bensinpris neste år.

Både Fremskrittspartiet og bilistorganisasjonen NAF mener løftet er en bløff.

Mercedes-eier Simen Stenseth har ikke fått med seg finansminister Trygve Slagsvold Vedums løfte.

– Jeg fikk bare meg med meg at de setter opp renten.

Han fyller diesel på Alexander Kiellands plass i Oslo.

– Så da går det opp i opp?

– Da går det opp i opp.

Et svært sjeldent syn: 15-tallet

Torsdag ettermiddag var prisene på drivstoff svært lave flere steder – i alle fall målt mot priser tidligere i år.

Mens bensinprisen i sommer pushet 30 kroner, har den nå nærmet seg halvparten enkelte steder.

På Uno-X Tofte i Asker kommune var bensinprisen nede på 15-tallet torsdag kveld.

På Kongsberg har prisen vært nede rundt 15-tallet flere steder.

Også i Tvedestrand, Drammen og Lørenskog var prisen godt nede på 15-tallet torsdag ettermiddag, ifølge NTB.

Men at prisene var lave, var nok ingen umiddelbar effekt av Vedums løfter.

Fikk hjelp av «happy hour»

Trolig var prisene hjulpet ned av at Circle K arrangerte «happy hour»: Kjeden slo av 2 kroner på pumpeprisene torsdag ettermiddag.

Et utvalg naboer og gatekjøkken ved det som skal være de rimeligste stasjonene i landet tidlig torsdag kveld, sier til Aftenposten at prisen for blyfri 95 ligger på mellom 16 og 17 kroner.

På Alexander Kiellands plass fylte Simen Stenseth diesel til 18 kroner og 79 øre. Han fylte fordi det var «billig», men synes fortsatt det er dyrt.

– Jeg tror vi nordmenn er lette å styre. Når prisen kryper ned fra 26 kroner til 19, så synes vi det er helt fint, sier Stenseth før han ruller av gårde.