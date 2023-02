Politihøgskolelektor kritiserer regjeringens prestisjeprosjekt: – Lar bakmennene slippe unna

Mener myndighetene er for opptatt av måltall og for lite opptatt av å ta bakmennene.

27.02.2023 08:10

– Vi ser at arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet lønner seg. Risikoen for å bli tatt er for liten, og de kriminelle får også altfor ofte sitte igjen med gevinsten, sier Inger A.E. Coll.

Regjeringen vil stoppe samfunnets verste kriminelle i arbeidslivet. De har satt flere etater på saken. Politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet og Nav står sentralt i denne prestisjesatsingen. Men nå tar en av Norges fremste eksperter på bekjempelse av økonomisk kriminalitet bladet fra munnen.

Hun mener det er for stort fokus på måltall, og for lite prioritering av å ta de reelle bakmennene.

– Jeg tenker at det er så banalt at vi må spørre oss selv hvorfor er vi på jobb. Er jobben vår fylle ut et skjema med noe tall som ser pene ut og klappe oss selv på skulderen? Jeg vil si at det er viktigere at vi tar en sentral bakmann enn at vi tar ti løpegutter, sier Coll til Aftenposten.

Hun er høgskolelektor på Politihøgskolen og en sentral fagperson på feltet økonomisk kriminalitet. Coll har i en årrekke lært opp norske politistudenter i bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Kraftig oppgjør

I den siste årsrapporten til Fair Play Oslo tar hun et kraftig oppgjør med den tverretatlige bekjempelsen av arbeidskriminalitet i Norge.

– Det er problematisk med målstyring på statistikk. Når politiet måles på den måten – etter hvor mange saker man får oppklart – så vil det vri adferden til politiet. Politiet vil prøve å oppnå måltallene. Å gå etter en bakmann krever mye mer etterforskning. Dermed forsvinner det overordnede samfunnsmessige perspektivet: Hva er viktigst – at politiet har en statistikk på at de har tatt 40 småfisker, eller å ta ut én stor bakmann som har et helt nettverk?

Hun utdyper:

– Sånn som det er nå, får man skryt hvis man oppklarer mange småsaker. Fotsoldatene nederst i kjeden blir imidlertid erstattet raskt. Å strupe pengestrømmen opp til en hovedmann og ta ham ned, ville hatt en større effekt. Da får man tatt litt færre saker, men hvis det kan forebygge nye saker, så vil det være en positiv, samfunnsmessig effekt – som i det minste vil gjøre det litt vanskeligere å operere i det kriminelle hjulet, sier Coll.

– Men da blir kanskje konsekvensen at Aftenposten skriver at nå har politiet tatt færre skurker?

– Da må vi i politiet klare å forklare Aftenposten at vi har tatt en sentral bakmann, beslaglagt villaer, hester, yachter og stoppet en sentral trussel mot det norske samfunnet, sier Coll.

Få håndfaste resultater

Før jul skrev Aftenposten om hvordan myndighetens innsats mot arbeidslivskriminalitet har få håndfaste resultater å vise til. Gjennom flere år har etatene skrytt av hvilke resultater samarbeidet skal ha gitt. Det har de gjort i årsrapportene. Nå har revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG sjekket innholdet i rapportene.

Staten krevde inn bare halvparten så mye penger fra arbeidslivets skurker gjennom arrest og utlegg i 2021 som i 2016. KPMG beskriver nedgangen som «slående».

Men KPMG har ingen grunn til å tro at færre bøter henger sammen med at det er mindre arbeidslivskriminalitet i Norge.

I rapporten peker KPMG på at størrelsen på bøtene har gått «vesentlig ned» de senere årene.

«Det er lite som tyder på at årsaken til dette er at omfanget av a-krim er redusert», skriver KPMG.

– Jeg mener det er viktig at myndighetene nå følger opp KPMG-rapporten med konkrete tiltak, sier Coll. Hun mener myndighetene gjør for lite for å kreve inn penger tjent på kriminalitet. Hun ønsker å åpne for sivilrettslig inndragning.

– Dersom staten får anledning til å inndra verdier i sivilrettslige prosesser, kan staten ta verdier fra de kriminelle, som hus eller biler, og ta disse verdiene inn i den hvite økonomien. Det vil være en juridisk effektiv måte å ta penger ut av kriminalitet på. Det er ingen lov for dette i Norge, men nå står den på programmene til nesten alle de største partiene, så her kan det faktisk skje noe, sier Coll.

KPMG skriver i sin rapport at det ikke er mulig å kontrollere om målene er nådd. Det er fordi informasjonen myndighetene har i dag, ikke er god nok:

– De store lønnsomme kriminelle organisasjonen vil bare vokse og bli større hvis man ikke får en mer effektiv bekjempelse av bakmennene. Hvis vi ikke lykkes her så vil vi se at kriminelle penger i større grad vil smitte over I det hvite næringslivet, og på sikt kunne true hele den norske velferdsmodellen. Det er ikke en situasjon vi vil ønske, sier Coll.