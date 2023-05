Forvirring og strid etter gratis kollektivtransport-nyhet i Stavanger

Mandag varslet det politiske flertallet i Stavanger at de vil gjøre det gratis for innbyggerne å reise med kollektivtransport. Det var helt nytt for kollektivtransportselskapet i Rogaland. Høyre mener planene er uansvarlige.



Paal Kloster (SV), Rune Askeland (MDG), Kari Nessa Nordtun (Ap) og Frode Myrhol (Folkets parti) innfører gratis kollektivtransport i Stavanger.

23.05.2023 07:48 Oppdatert 23.05.2023 08:37

(Stavanger Aftenblad/Aftenposten) Mandag kom nyheten om at Stavanger kommune vil innføre gratis kollektivtrafikk for sine 145.000 innbyggere.

Allerede fra 1. juli, to måneder før kommunevalget, skal ordningen være på plass i landets fjerde største by.