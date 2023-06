Koronautvalgets dom: - Det er behov for forbedringer

Koronautvalget mener at regjeringen i visse perioder var for tilbakeholdne med å lette på smittetiltak.

Artikkelen oppdateres

Det er kun ett og et halvt år siden videregående skoler hadde såkalt rødt nivå:

Elevene ble delt i mindre grupper, det skulle være minst én meters avstand mellom elever og ansatte i alle situasjoner. I praksis førte det til at mange elever kun fikk være på skolen enkelte dager.

Det røde nivået ble opprettholdt til tross for at fagmiljøene ved Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet mente det burde oppheves.

Dette er et av punktene som Koronautvalget har sett nærmere på. Utvalget legger fredag frem sin rapport.

De har fått i oppdrag å:

Gi en samlet vurdering av myndighetenes koronahåndtering

Granske omikron-bølgen fra november 2021 til mai 2022

– Behov for forbedringer

Utvalget ledes av tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen og overleveres til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Hovedkonklusjonen er at norske myndigheter samlet sett håndterte covid-19-pandemien på en god måte. Men at regjeringen i visse perioder var for tilbakeholdne med å lette på smittetiltak, sa Olsen:

– Vi var ikke godt nok forberedt på krisen. Det er behov for forbedringer:

Overordnet er det norske regelverket ikke tilstrekkelig tilpasset en krise som varer lenge

Regjeringen har tilgang til å håndtere kriser raskt, men denne adgangen bør få en bedre forankring i grunnloven

Arbeidsfordeling: Lederdepartementets rolle bør tydeliggjøres. Det er behov for forbedring av data- og kunnskapsdeling mellom de ulike aktørene.

Myndighetene bør utrede å lage en oversikt av helsepersonell som vil utgjøre en kritisk kapasitet i fremtidige pandemisituasjoner

Koronautvalget anbefaler en styrking av kommunelegefunksjonen

I pandemiens første fase, nådde ikke informasjonen frem til alle. Det språklige, aldersmessige og kulturelle mangfoldet må styrkes.

Barn og unge måtte bære en uforholdsmessig stor byrde.

For sakte vaksinering

Utvalget mener at også regjeringens håndtering av omikron-bølgen var i hovedsak god.

– Omikron endret situasjonen i Norge og i verden, sa Olsen.

– Det var derfor riktig å innføre nasjonale smittevernstiltak for å begrense den raske spredningen av nye virusvarianter i desember.

Men:

Vaksineringen med oppfriskningsdoser gikk sakte

Regjeringen hadde ikke kjøpt inn nok selvtester

Trafikklysmodellen for skolene var ikke justert. Regjeringen burde ha kommunisert tildigere at mangelen på selvtester var en del av begrunnelsen for bruk av rødt nivå.

Koronasertifikatet innenlands hadde ikke blitt innført

I dag overleverer Koronautvalgets leder Øystein Olsen rapporten til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Tidligere sentralbanksjef Olsen har ledet utvalget som har evaluert myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett.