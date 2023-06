FHI-direktør om skolestenging: Vi ble ikke lyttet til

Hva slags avveininger ble egentlig gjort da skolene ble stengt? FHI-direktøren og barneombudet vet fortsatt ikke.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, daværende helseminister Bent Høie og direktøren i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, under nok en koronaoppdatering sommeren 2021. Det har kommet frem at de var uenige flere ganger.

02.06.2023 20:00

Fikk Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell rett til slutt? Flere har stilt spørsmålet tre år etter at han insisterte på å holde samfunnet og skolene åpne tross spredningen av et nytt virus.

– Jeg mener at vi har kommet bedre ut enn Sverige. Men vi er ikke ferdig med å oppsummere. Jeg synes det er fruktbart at vi har denne diskusjonen om Tegnell hadde rett eller ei. Den viser at vi bør være ydmyke både når det gjelder hva som var rett løsning da pandemien rammet, og hva som gjorde at vi klarte oss så vidt bra i Norge.

Det sier Folkehelseinstituttets direktør, Camilla Stoltenberg.

Fredag la koronautvalget, ledet av tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, frem sin vurdering av koronahåndteringen. Han svarte kontant nei på spørsmålet om Norge burde gjort som Sverige.

Utvalget mener imidlertid at barn og unge i Norge måtte bære en uforholdsmessig stor byrde.

For tidlig å konkludere

Tidligere denne uken skrev Aftenposten om hvordan pågangen til barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo-området har eksplodert de siste årene. Flere fagfolk knytter den bratte økningen til nedstengningen av skoler og fritidstilbud under pandemien. I Stockholm, som ikke var nedstengt, har de hittil ikke sett like kraftig økning.

Camilla Stoltenberg mener det er for tidlig å slå fast om det er noen årsakssammenhenger. Alt før koronaen ble det meldt om flere med ADHD og spiseforstyrrelser. Hun mener det må mer tid og mer forskning til før man kan konkludere.

Men hun synes tallene er bekymringsfulle.

– Det er veldig klare signaler om at nedstengningen hadde betydning for den psykiske helsen til dem som hadde utfordringer allerede. Og det gjelder en stor andel av barnebefolkningen, kanskje 20 prosent, sier Stoltenberg.

Uenig med Helsedirektoratet

Hun var selv en svært sentral aktør i håndteringen av koronapandemien i Norge. Det var ikke FHI som tok beslutningen om å stenge skolene 12. mars 2020. Det var Helsedirektoratet som gjorde det.

Tre år etter skolene ble stengt, lurer FHI-direktør Camilla Stoltenberg fortsatt på hvilke avveininger som ble gjort da Helsedirektoratet tok beslutningen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har uttalt at ble det gjort «svært grundige forholdsmessighetsvurderinger» i norske kommuner, etater og politiske organer, der man prioriterte barn og unge.

Camilla Stoltenberg stiller spørsmål ved den beskrivelsen.

– At man tenkte på barn og unge, er jeg ikke i tvil om. Men at det ble gjort grundige forholdsmessighetsvurderinger, mener jeg det ikke er grunnlag for å si.

Hun savner en grundigere redegjørelse for hvilke hensyn som ble satt opp mot hverandre både 12. mars 2020 og senere.

– Noen vil si at skolestengningen den gangen ikke varte så lenge. Men for noen varte den i realiteten til sommerferien 2020, sier hun.

Fakta Barn og unge under koronaen Koronautvalget mener det var riktig å handle raskt da koronaen kom. Utvalget berømmer målsettingen om å skåne barn og unge, men mener at man ikke lyktes med å oppfylle den. Utvalget mener at tiltaksbyrden for barn og unge ble for stor under pandemien. Det mener at kunne lettet tidligere på tiltak, sørget for flere unntak for barn og unge og latt dem drive mer med utendørsaktivitet. Koronautvalget peker på at det har gått bra med de fleste, men at det har vært en økning i pågangen til psykisk helsehjelp. Utvalget mener det er for tidlig å si om dette forbigående eller langvarig og at det må følges opp. Kilde: Koronautvalget Vis mer

– Ble ikke lyttet nok til

Selv om det manglet mye kunnskap og beslutninger måtte tas fort, mener hun man burde sett mer på hvilke konsekvenser skolestengninger kunne få. Stoltenberg peker på at regjeringen opprettet en koordineringsgruppe for å følge opp tilbudet til sårbare barn og unge. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ledet gruppen.

Hun mener gruppen var en viktig som pådriver for å holde skoler, barnehage, fritidsaktiviteter og tjenester i gang.

– Men hverken ekspertutvalget, barneombudet eller FHI ble lyttet til i tilstrekkelig grad, sier Stoltenberg.

Hun mener at man ganske tidlig fikk kunnskap om at det var liten risiko for alvorlig sykdom hos barn og unge.

– Derfor burde man vært mer tilbakeholden med å bruke barna for å beskytte andre deler av befolkningen, sier Stoltenberg.

Hun er ikke alene om å etterlyse dokumentasjon på hvilke avveininger som ble gjort.

– Jeg så aldri de forholdsmessige vurderingene, så de er vanskelige å etterprøve, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Barneombud Inga Bejer Engh er kritisk til prosessene som førte til skolestenging under pandemien.

– Fikk advarsler

Hun mener det er viktig at man ikke «pynter på» hvilke tiltak som ble iverksatt i Norge, og at det var stor forskjell på Norge og Sverige.

– Helsedirektoratet fikk tidlig våren 2020 kunnskap om hvor skadelig det kunne være å begrense skole og fritidstilbud, sier Engh.

Også hun peker på at det ble etablert et eget ekspertutvalg som skulle se nettopp på konsekvensene for barn og unge.

– De gjentok gjennom 15 rapporter viktigheten av å ha åpne skoler og fritidstilbud. Så det manglet ikke på advarsler. Men myndighetene må ha latt andre hensyn veie tyngre, sier Engh.

Hun sier at også de får tilbakemeldinger om barn og unge, særlig i Oslo, som strever med å komme tilbake til en vanlig døgnrytme og en vanlig hverdag.

Viktig hvem som sitter ved bordet

Hun mener en viktig lærdom fra pandemihåndteringen er å se på hvem som sitter rundt bordet når viktige beslutninger tas. Engh peker på at hverken utdanningsdirektøren eller sjefen for barne- og familiedirektoratet var til stede da de inngripende tiltakene ble tatt.

– Det kan være en medvirkende årsak til at de etter mitt syn tok feil beslutninger.

Også det nye koronautvalget har pekt på at man burde sørget for å involvere berørte grupper mer.

– Under pandemien overbød man hverandre for å lage redningspakker til næringslivet. Men for barn og unge var ikke kostnadene kvantifiserbare. Nå må myndighetene sikre at alle får den hjelpen de har behov for, sier Engh.

Guldvog: – Hadde grundige prosesser

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener at de både 12. mars 2020 og senere gjorde forholdsmessighetsvurderinger i tråd med smittevernloven «etter beste evne og faglig skjønn, tidvis under sterkt tidspress».

Han skriver i en e-post at barn og unge er blitt vurdert særskilt for alle smitteverntiltak Helsedirektoratet har anbefalt. På spørsmål om det finnes dokumentasjon på dette, peker han på det som alt er lagt ut på direktoratets hjemmesider.

På spørsmål om han synes de klarte å veie byrde og tiltak godt nok, svarer han følgende:

– Vi er enig i at dette er et viktig læringsområde, og at vi trenger en grundigere systematikk og bedre kunnskap om effekter for barn og unge i arbeidet med forholdsmessighetsvurderinger.