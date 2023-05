Vaktsjefen på Helge Ingstad-fregatten ble dømt etter forliset. Nå anker han dommen.

Vaktsjefen ble dømt til 60 dagers betinget fengsel etter at fregatten han styrte kræsjet. Og sank. Han anker dommen, skriver Bergens Tidende.

Fregatten Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS natt til 8. november 2018. Krigsskipet havarerte og sank i fjæresteinene i Hjeltefjorden.

Natt til 8. november 2018 skjedde det utenkelige. Helge Ingstad-fregatten kolliderte med tankskipet Sola TS.

Kun én person ble tiltalt etter ulykken – vaktsjefen som styrte fregatten. Mannen har nektet straffskyld.

15. mai ble han dømt til 60 dagers betinget fengsel. Da saken gikk i Hordaland tingrett, ba aktoratet om 120 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år for vaktsjefen.

Nå anker han dommen. Det bekrefter vaktsjefens advokat Tom Sørum overfor Bergens Tidende.

Fakta Dette er saken Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS natt til 8. november 2018.

Skipet havarerte og sank i fjæresteinene i Hjeltefjorden. Det var 137 personer om bord. Ingen ble alvorlig skadet.

Aktoratet mener vaktsjefen styrte skipet og dermed er ansvarlig for havariet. Forsvarerne argumenterer med at ulykken skjedde på grunn av en systemsvikt.

15. mai ble vaktsjefen dømt til 60 dagers betinget fengsel.

Forsvarsdepartementet vedtok en foretaksstraff på 10 millioner kroner etter havariet.

I fjor inngikk Forsvarsdepartementet og eieren av TS Sola et forlik. Twitt Navigation Ltd. gikk med på å betale 235 millioner kroner i erstatning. Vis mer

Fulgte ikke med på radaren

I dommen mot vaktsjefen legges det vekt på fire hovedpunkter:

At vaktsjefen ikke fulgte med på radaren i tilstrekkelig grad. At han ikke fikk med seg oppkall på radioen og agerte på disse. At han gjorde kursendringer mot babord uten å forsikre seg om hva han skulle svinge unna. At det ikke var noen andre som opptrådte på en ekstraordinær måte som kan unnskylde hans handling.

– Han tar denne dommen tungt. Han er skuffet over resultatet, sa forsvarer Christian Lundin til Aftenposten da dommen var klar.

Lundin argumenterte med at andre aktører, som tankskipet og trafikksentralen, gjorde feil den kvelden. Han mener at det var en systemsvikt, og at det derfor er feil at vaktsjefen alene skal bære ansvaret for ulykken.

Et flertall av dommerne mener derimot at vaktsjefen selv må ta ansvaret for havariet. Det ble tatt ut en dissens dissensDissens betyr meningsforskjell eller uenighet og i juridisk sammenheng brukes ordet i forbindelse med rettsavgjørelser hvor én eller flere dommere (mindretall) er uenig med flertallet om avgjørelsen. Kilde: Jusleksikon.no i dommen av fagdommer Pål Morten Hjulstad. Han mener vaktsjefen bør frifinnes på begge tiltalepunktene, både straffeloven og militær straffelov.