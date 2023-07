Politimann frikjent for vold i Kongsberg: - Han er lettet, sier forsvarer

Politimannen som var tiltalt for vold i Kongsberg ble fredag frikjent i Buskerud tingrett.

En video Dagbladet publiserte viste hva som skjedde de aktuelle minuttene utenfor Esso Deli de Luca på Kongsberg. Vis mer

Fredag kom dommen over politimannen som er tiltalt for grov kroppskrenkelse og for grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten. Politimannen utøvde vold mot to menn på Kongsberg.

Han har hele tiden nektet straffskyld. Nå har tingretten frikjent mannen på alle punkter. Han frikjennes også for erstatningskravet.

Politimnannens forsvarer John Christian Elden kaller dommen grundig.

– Den finner at politimannen gjorde den jobben han skulle og innenfor politilovens regler. Vi er fornøyd med avgjørelsen. Vår klient er lettet, sier han til Aftenposten.

Ifølge Elden var ikke dommen enstemmig, men 2–1. En fagdommeren og en meddommer frifant.

Fornærmede Kevin Simensen ble slått gjentatte ganger i hodet og på kroppen med knyttneve og batong av politimannen. Vis mer

Det var Spesialenheten for politiaker som førte saken i retten. Fungerende sjef Guro Glærum Kleppe sier de tar dommen til etterretning. Nå vil de vurdere å anke saken til lagmansretten.

– På nåværende tidspunkt har vi ingen øvrige merknader, sier Kleppe.

Kevin Simensen, én av de fornærmede i saken, har foreløpig ingen kommentar og henviste alle kommentarer i saken til sin bistandsadvokat, Morten Kjensli.

Retten uenig med aktor

Dommen faller kun én uke etter prosedyrene. Forrige fredag nedla aktor Marit Oliver Storeng påstand om at politimannen skulle dømmes til fengsel i 60 dager.

Dersom tiltalte hadde opptrådt som sivil, ville utgangspunktet ligget på minst 120 dager fengsel, mente hun.

Storeng sa i sin prosedyre at det var helt uforståelig for Spesialenheten at Kevin Simensen ble lagt i bakken.

– Det kunne egentlig ikke vært mer unødvendig, sa hun.

Tingrettsdommer Trude Sørby Einersen har avsagt dom i saken mot politimannen som utøvet vold mot to personer på Kongsberg. Vis mer

Mener han er uskyldig

Politimannen har hele veien hevdet seg uskyldig. I retten forklarte han at de tiltaltes aggressive og truende adferd nødvendiggjorde volden.

I retten vitnet flere av politimannens kolleger. De støttet bildet av Simensen som aggressiv og utagerende.

I forsvarers prosedyre sa advokat John Christian Elden at maktutøvelsen var en åpenbar tjenestehandling.

– Det er liten grunn til å holde tiltalte strafferettslig ansvarlig for å ha gjort jobben sin, fremholdt han.

Raymond Thorsen fra Spesialenheten, aktor Marit Oliver Storeng og tiltaltes forsvarere, John Christian Elden og Heidi Reisvang i en pause i Buskerud tingrett på Kongsberg torsdag forrige uke. Vis mer

Saken har fått mye oppmerksomhet på grunn av en overvåkingsvideo som viser hendelsen. I retten fortalte politimannen om hvordan saken hadde gått hardt inn på ham.

– Det har vært helt jævlig å stå i, sa politimannen gråtkvalt første rettsdag.

Saken har også hatt betydning for jobben hans.

– Jeg ble flyttet fra patrulje til etterforskning, sa han i retten forrige uke. Han fortalte da at en domfellelse trolig vil medføre at han mister jobben.