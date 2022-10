Koronainnleggelser: Store forskjeller i Europa. Færrest innlagte i Norge

Mange sykehus i Europa opplever at flere pasienter blir lagt inn med covid-19. Men i Norge ser man ikke samme økning.

Norge har få innlagt med covid-19 sammenlignet med andre europeiske land.

19 minutter siden

Færre tester seg for covid-19, og helsemyndighetene vet derfor ikke hvor mange som er smittet akkurat nå.

Fagdirektør Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) sier mindre testing skyldes at symptomene er så milde at man knapt merker det, eller at man rett og slett ikke synes det er noen vits i å teste seg.

Derfor er sykehusinnleggelser den viktigste indikatoren på å følge spredningen.

– Vi har de siste par ukene sett en økning i flere europeiske land, men foreløpig ikke i Norge, sier Aavitsland.

Norge har få innlagte

Utviklingen i ni europeiske land oppdateres hver dag. arrow-outward-link

Akkurat nå er det flest innlagte i Tyskland, med Danmark på annenplass. I denne oversikten ligger Norge nederst, og det har vi gjort gjennom hele perioden.

I Tyskland er det nå innlagt 199 pasienter pr. én million.

I Norge er det 20 innlagte pr. én million.

– Det ganske stor forskjell blant landene i Europa. Det er ulikt hvor mange som er vaksinert, og hvor mange som har gjennomgått covid-19. Det er også forskjell på når og hvor mange ganger de er vaksinert eller smittet, sier Aavitsland.

Hold pilen over grafene under, for å se smitteutviklingen i ulike europeiske land:

Økningen kan komme med vinteren

Også hvilke virus som har dominert, har vært forskjellig fra land til land. Aavitsland forklarer at dette medfører forskjeller i befolkningsimmuniteten.

– Det betyr at utviklingen denne høsten og vinteren kan skille seg mellom landene.

– Vil vi se økning i Norge i høst?

– Vi regner med en ny bølge av epidemien i løpet av høsten eller vinteren. Vi vet ikke når den kommer, eller hvor stor den blir.

Den drives frem av vinterværet, svekket immunitet mot smitte over tid og kanskje nye varianter.

Bare 10–20 prosent har ikke vært smittet

Preben Aavitsland minner om at Norge har vært gjennom to store bølger som samlet smittet nesten hele befolkningen. Den første var i januar-mars 2022 og den andre i juli-august 2022. Bølgene forløp ganske greit uten noen andre tiltak enn vaksinasjon, og sykehusene håndterte belastningen.

– Det er ikke mange nå, kanskje bare 10–20 prosent, som ikke har vært smittet minst én gang. Blant disse få er de aller fleste vaksinert to-fire ganger.

Aavitsland mener en ny bølge i stor grad vil ramme også folk som har vært smittet, vaksinert eller begge deler. Disse skal være godt beskyttet mot alvorlig forløp av covid-19.

– Vi anbefaler likevel at alle over 65 år og yngre folk med risikofaktorer, tar en oppfriskningsdose av vaksinen nå.

Vaksinen hindrer ikke alle innleggelser

FHI tror den neste bølgen lar seg håndtere uten nye tiltak.

– Dessverre kan ikke vaksinasjon forebygge alle sykehusinnleggelser og dødsfall av covid-19. Vi vil derfor fortsatt se at noen 80-90-åringer, særlig i sykehjem, dør av covid-19.

– Hvilke varianter av koronaviruset florerer nå?

– Omikron BA. 5-varianten har dominert i Europa siden i sommer. Det er mange andre undervarianter i omløp i Europa og mye spekulasjon om hvilken som blir den nye varianten. Det er foreløpig for tidlig å si sikkert. Vi ser ingen som gir tydelig mer alvorlig sykdom.

– Hva vet dere om siste vaksine mot covid?

– Vaksinen som kommunene får nå, er en oppdatert versjon av Pfizer-vaksinen, som retter seg dels mot det opprinnelige viruset fra 2020 og dels mot omikron BA4- og BA. 5-varianten. Den vil styrke beskyttelsen mot alvorlig forløp av covid-19 og i tillegg i noen måneder beskytte ganske bra mot i det hele tatt å bli smittet.