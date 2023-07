Bane Nor slettet bøter for 348 mill. for å få Follobanen ferdig. Dette er de viktigste funnene fra alle granskningene.

Follobanen gikk så galt at det måtte tre granskninger til for å avdekke alt. Hva var årsaken til at Norges dyreste samferdselsprosjekt sporet av?

Hvor galt gikk det med Follobanen? Så galt at det måtte tre granskingsrapporter til for å avdekke alt. Her er de viktigste funnene.

Follobanen måtte stenge én uke etter åpning i desember i fjor. Hvorfor? Det lurte styret i Bane Nor også på. De bestilte derfor både en egen rapport og en ekstern granskning fra PWC.

Men det var ikke nok. Også samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ville til bunns i hva som gikk galt. En tredje rapport så dagens lys.

Det er blitt en del sider å holde styr på. 280, om vi skal være nøyaktige. Dette er de mest alvorlige funnene.