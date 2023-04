Rådyr-drama i Oslo. Gikk gjennom isen, men så kom redningen

Med flere mennesker som vitner gikk to rådyr gjennom isen på Østensjøvannet i Oslo. Redningen kom akkurat i tide.

Håvar Aarseth og kollegene ved Oslo brann- og redningsetat reddet tirsdag to rådyr opp fra Østensjøvannet etter at dyrene hadde gått gjennom isen. Dyrene lå i vannet i rundt en halv time.

18.04.2023 12:46 Oppdatert 18.04.2023 14:00

Solen og det varme vårværet hadde gjort at flere gikk tur ved populære Østensjøvannet i Oslo tirsdag formiddag. Sammen med mange fugletittere ble turgåerne vitne til et rådyrdrama som plutselig utspilte seg:

To rådyr som hadde forvillet seg ut på isen, gikk gjennom og kom seg ikke opp. De to rådyrene lå i vannet rundt en halvtime.

– Vi fikk melding om at to rådyr hadde gått gjennom isen. Den ene klarte etter hvert å komme seg opp selv, men det andre hadde gitt opp og var tom for krefter, sier utrykningsleder Henrik Aakre.

Etter at de var reddet opp, trengte det ene rådyret å få mer varme før det kunne gå videre.

Brannvesenet måtte bruke to flyteredskaper. De fikk til slutt reddet det kalde og forskrekkede dyret opp av det iskalde vannet.

– Vi fikk begge til land. Det ene rådyret var så varmt at det kom seg av gårde ganske fort. Det andre fikk hjelp av oss til å få varmen og kunne snart gå videre, sir Aakre.

Han antar at begge rådyrene vil overleve hendelsen.

Østensjøvannet er et av Oslos største naturreservater og et yndet sted for fuglekikkere.