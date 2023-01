Hasteinnkalte til pressemøte om Nato-søknad: – Dette er alvor

Den svenske statsministeren ber befolkningen ta inn over seg alvoret. Og presiserer viktigheten av å komme inn i Nato.

24.01.2023 17:58 Oppdatert 24.01.2023 19:03

– Ingen nasjonale sikkerhetsspørsmål er viktigere for Sverige enn at vi og Finland nå blir en del av Nato, sier den svenske statsministeren Ulf Kristersson under pressemøtet tirsdag kveld.

Han ber den svenske befolkningen ta inn over seg hvor viktig det er for Sverige å bli en del av forsvarsalliansen.

– Dette er alvor, sier Kristersson under pressemøtet.

Der var han flankert av utenriksminister Tobias Billström og forsvarsminister Pål Jonson.

Tema for pressekonferansen var Sveriges søknad om å bli med i Nato og Sveriges sikkerhet. De tre mennene kom direkte fra møte i Sveriges nye nasjonale sikkerhetsråd til pressemøtet.

Rasende Erdogan

Kristersson beskriver situasjonen som den alvorligste siden andre verdenskrig. Under pressemøtet tok han et oppgjør med de han mener forsøker å ødelegge for svensk Nato-medlemskap. Men han understreker også viktigheten for Sverige å bli med i alliansen.

Sveriges søknad om å bli med i Nato, har støtt på mye motstand fra Tyrkia den siste tiden. Særlig etter at den danske høyreekstreme politikeren, Rasmus Paludan, tente på en Koran utenfor den tyrkiske ambassaden i Stockholm.

President Recep Tayyip Erdogan var særdeles lite fornøyd med at svenske myndigheter ikke stoppet det hele. Han varslet mandag at svenskene muligens må glemme tyrkisk støtte for å bli med i Nato.

– De som tillater slik blasfemi foran vår ambassade kan ikke forvente vår støtte i spørsmålet om Nato-medlemskap, sa Erdogan mandag.

Vil få Erdogan til å snu

Under pressemøtet tirsdag fikk Kristersson spørsmål om hvordan han reagerte på Erdogans uttalelser.

– Jeg har hele tiden sagt at det bare er Tyrkia som kan ta valg for Tyrkia. Da må man ha respekt for andre lands avgjørelser, sier Kristersson.

Han oppfordret samtidig til ro.

På spørsmål om Erdogan har stengt døren for svensk Nato-medlemskap, svarte Kristersson:

– Jeg tror ingen har tolket det dit hen.

Kristersson tror ikke Sverige har kommet inn i en blindvei når det kommer til å få Tyrkia til å snu. Han håper å starte opp samtalene igjen så raskt som mulig.

– Jeg vil starte opp igjen dialogen så fort som mulig. Jeg tror det er gode muligheter til dette.

Sverige håper å komme seg inn i Nato. Her er statsminister Ulf Kristersson avbildet sammen med forgjenger Magdalena Andersson og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg under et møte i Sälen i begynnelsen av januar.

Svekket finsk støtte?

Pressemøtet tirsdag kommer etter at den finske utenriksministeren Pekka Haavisto tirsdag for første gang antydet at det er mulig at Finland går inn i Nato uten Sverige.

For å bli medlem i Nato, er Sverige avhengig av støtte fra samtlige land i alliansen.

Tirsdag sa Haavisto til den finske statskanalen Yle at finnene må vurdere en søknad uten Sverige.

– Selvsagt må vi vurdere situasjonen hvis det viser seg at Sveriges søknad står i stampe i lang tid fremover, sa Haavisto.

Senere presiserte Haavisto uttalelsene:

– En felles vei inn i Nato er fortsatt mulig for Finland og Sverige, og vi må gjøre alt vi kan for å få det til.

Presiseringen kom etter at Natos generalsekretær Jens Stoltenberg hadde ringt den finske utenriksministeren. Det sier Matti Pesu, forsker i sikkerhets- og forsvarspolitikk ved det utenrikspolitiske instituttet i Finland, til Svenska Dagbladet.

– Stoltenbergs budskap var at det er viktig for Nato at Sverige og Finland går sammen. Det er fortsatt Natos linje, sier Pesu.

Fakta Sveriges Nato-trøbbel I mai 2022 bestemte Sverige og Finland seg for å søke om medlemskap i militæralliansen Nato. Medlemskapet må godkjennes av alle Natos 30 medlemsland. Det kom som en overraskelse at Tyrkia sa nei. Etter lange forhandlinger ble Sverige og Finland enige om en avtale med Tyrkia. Den inneholdt 10 punkter som må oppfylles for at Tyrkia skulle gi grønt lys. Sentralt i avtalen er at Sverige og Finland forplikter seg til å støtte Tyrkia mot trusler mot landets nasjonale sikkerhet. Sverige og Finland har forpliktet seg til ikke å støtte kurdiske YPG/PYD eller Gülen-bevegelsen. Søkerlandene må også behandle krav om utleveringer av det Tyrkia mener er terrormistenkte, raskt. Landene bekrefter at det ikke skal være noe forbud mot våpensalg dem imellom. Sverige og Finland mener de oppfyller kravene. De understreker at det er ikke er regjeringen, men domstolene som behandler utleveringskrav. Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har vært tydelig på at kravene nå er innfridd. Det er først og fremst Sverige Tyrkia er kritisk til. Men Finland vil ikke gå inn i Nato uten sin nabo. Vis mer

Står i stampe

I etterkant av Russlands invasjon av Ukraina, valgte Sverige og Finland å gå inn for medlemskap i Nato. Behandlingen av søknaden gikk svært raskt, og lenge så det ut til at de to landene kunne bli med uten store problemer.

Men etter hvert har det vist seg at det ikke ville bli enkelt for Tyrkia å slippe Sverige inn i forsvarsalliansen.

Nå ser prosessen med å bli med i Nato langt mer usikker ut. Finnene sier det nå trolig blir en pause i samtalene mellom Finland, Sverige og Tyrkia frem til mai.