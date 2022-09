Kilde til Aftenposten: Bhatti tatt av pakistansk politi

Arfan Bhatti ble mandag kveld anholdt av Pakistans sikkerhetspoliti. Han skal nå sitte i varetekt, får Aftenposten opplyst av en sentralt plassert pakistansk kilde.

Arfan Bhatti har oppholdt seg i Pakistan de siste månedene. Dette bildet er tatt under en demonstrasjon i Oslo i 2012. Norsk politi knytter ham til masseskytingen i Oslo i juni 2022.

27. sep. 2022 10:44 Sist oppdatert nå nettopp

Artikkelen oppdateres.

Bhatti skal ha blitt anholdt av en anti-terrorenhet i politiet i går kveld i 18–19-tiden. Han er ikke formelt pågrepet, men anholdt av politiet som et ledd i etterforskningen, får Aftenposten opplyst.

Ifølge en sentralt plassert kilde i sikkerhetspolitiet, skal pakistansk politi ha fulgt med på ham et par dager før de til slutt bestemte seg for å anholde ham og ta ham med seg.

Han skal fortsatt sitte i varetekt i Gujrat, ifølge Aftenpostens kilde.

Bhattis forsvarer i Norge, Svein Holden, sier til Aftenposten at han ikke er kjent med at Bhatti er anhold eller sitter i varetekt.

Oslo-politiet har ikke svart på Aftenpostens henvendelse tirsdag formiddag.

Arfan Qadeer Bhatti og hans advokat John Christian Elden kommer til Oslo tingrett i 2018.

Ble etterlyst fredag

Fredag opplyste Oslo-politiet at Bhatti er etterlyst internasjonalt, siktet for medvirkning til terror i Oslo etter masseskytingen i Oslo 25. juni.

Bhatti benekter å ha noe som helst å gjøre med hendelsen i Oslo, ifølge hans forsvarer Svein Holden.

Politiet mener på sin side at Bhatti, på en eller annen måte, har hjulpet gjerningsmannen Zaniar Matapour da han gikk til angrep i Oslo sentrum i juni.

Matapour drepte to personer og skadet 21 utenfor de to pubene Per på hjørnet og London i Oslo sentrum. Han ble pågrepet av sivile kort tid etterpå.

Fredag sa Oslo-politiet at de ønsker å finne, pågripe og få Arfan Bhatti til Norge for avhør.

– Vi har bedt om bistand fra pakistanske myndigheter og samarbeidet er godt med dem, sa politiadvokat Børge Enoksen.

Enoksen utdypet ikke hvem i myndighetsapparatet politiet har bedt om hjelp fra.

En av Norges mest kjente

Bhatti er i flere år blitt omtalt som en av Norges mest kjente islamister. Han har en lang kriminell løpebane bak seg. Allerede som 13-åring ble han medlem av den kriminelle gjengen Young Guns.

Senere ble han kjent for skytingen mot den jødiske synagogen i Oslo og for å ha planlagt å sprenge den amerikanske og den israelske ambassaden. Han ble siktet for dette, men ble til slutt dømt i 2008 for medvirkning til skytingen mot synagogen, men ble frikjent for terrorplanlegging. Han er dømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold.

I 2012 havnet han på ny i offentlighetens søkelys, da han ble tilknyttet den islamistiske gruppen Profetens Ummah. Han er blitt regnet som en sentral skikkelse i det radikale miljøet, men har selv nektet for å ha noen rolle i gruppen.

Fakta Oppsummert: Dette er Arfan Qadeer Bhatti Arfan Qadeer Bhatti er norsk statsborger med pakistansk bakgrunn.

Han er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold.

Var tidligere medlem av den kriminelle ungdomsgjengen Young Guns i Oslo.

I 2008 ble Bhatti dømt for medvirkning til skadeverk på synagogen i Oslo i 2006, men frikjent for tiltalepunktet om terrorplanlegging.

Bhatti reiste til Pakistan i slutten av 2012 og ble meldt savnet av familien i januar 2013.

Høsten etter ble han pågrepet og fengslet i Pakistan, men ble satt fri igjen i august året etter.

Fra Pakistan oppfordret han sine Facebook-følgere til «hellig krig». Han var en ledende figur i bevegelsen Profetens Ummah. Gruppen ble kjent for å rekruttere en rekke nordmenn til å krige for IS i Syria.

Nå er han siktet for medvirkning til masseskytingen i Oslo i sommer. Kilder: NTB og Wikipedia Vis mer

Bhatti reiste tidlig i juni til Pakistan, der har han oppholdt seg siden. Han var, ifølge sin tidligere forsvarer John Christian Elden, i avhør hos pakistansk politi i sommer. Elden har sagt at disse ble utført på vegne av norsk politi. Oslo-politiet har sagt at de ikke har noen opplysninger eller informasjon om dette.