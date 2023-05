Stor gressbrann i Rogaland: Én hytte nedbrent og flere andre i fare

Bjerkreim kommune har satt krisestab etter storbrannen på Tjørn. Staben bistår blant annet brannvesenet med mat og drikke.

Brannen skal være nær et hyttefelt. Bildet ble tatt rundt klokka 15.

06.05.2023 16:50

– Vi har sperret av Lauperaksvegen for å hindre folk i å kjøre inn i området, sier varaordfører i Bjerkreim kommune, Tone Vaule.

Kommunen bistår også med mat og drikke til brannmannskapet. Vaule peker på at flere av brannmennene også har jobbet på brannen i driftsbygningen, som fant sted rett før brannen på Tjørn.

– De trenger mat og drikke, sier Vaule.

Brannområdet består av mange hytter. Flere av disse er truet av brannen. Én har allerede brent ned.

Kommunen har ikke oversikt over hvor innbyggerne i området har evakuert. Staben bistår enn så lenge ikke med et samlested for de evakuerte.

– De fleste har nok hus de har dratt hjem til. Men dette skal vi følge opp senere, sier Vaule.

Kommunens krisestab består av rundt ti personer i kommunen – blant annet ansatte fra teknisk avdeling og oppvekstlederen. Kommunedirektøren leder staben.

Staben sitter på kommunehuset ut kvelden.

