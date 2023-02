Som de eneste i Bane Nor får PR-ansatte gratis massasje etter kaoset på Follobanen

Kommunikasjonsansatte i Bane Nor får gratis massasje på grunn av medietrykket rundt Follobanen. De som jobber med å få banen klar, har ikke fått et slikt tilbud.

Bane Nor har jobbet lenge og hardt med å få Follobanen klar for de reisende. Banen har vært stengt siden 19. desember. Da hadde den vært i bruk i bare en drøy uke.

23.02.2023 05:33

Problemene på Follobanen gir svært hektiske dager for kommunikasjonsavdelingen til Bane Nor.

Derfor får alle ansatte i avdelingen nå tilbud om ukentlig massasje betalt av bedriften.

Massasjen tilbys for å hindre belastningsskader og mulig sykefravær.

Fagfolkene som jobber med feilretting og utbedringer på Follobanen, har ikke fått et slikt tilbud.

Skuldre, nakke og rygg

Det var 10. februar at de som jobber med kommunikasjon, fikk melding om dette tilbudet, får Aftenposten opplyst. Tiltaket er bestilt av ledelsen i avdelingen for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Torild Lid Uribarri er direktør i avdelingen. Hun bekrefter tiltaket overfor Aftenposten.

– For å forhindre belastningsskader og mulig sykefravær, er det tilbudt mulighet for massasje av stive skuldre, vonde nakker, armer og rygger, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

– Tilbudet gjelder i hovedsak de som har jobbet med Follobanen. Dersom det er ledig tid, har det vært mulig for andre i avdelingen også å benytte seg av tilbudet, skriver hun.

Bane Nor blitt nevnt i over 3900 mediesaker siden banen stengte, viser tall fra analysebyrået Retriever. Det aller meste har handlet om problemene på Follobanen.

Ingen andre skal ha fått massasje

Fagfolk i andre deler av Bane Nor har også vært under hardt press for å få Follobanen opp og stå igjen.

Aftenposten har derfor spurt Bane Nor om også disse har fått tilbud om massasje.

– Så vidt vi vet er det bare kommunikasjon- og samfunnskontaktavdelingen som har fått tilbud om rygg- og nakkemassasje, svarer pressesjef Anne Sofie Kirkhusmo i Bane Nor.

Aftenposten har bedt konserntillitsvalgt Karl Tore Eike i Bane Nor om en kommentar til denne saken. Han har ikke besvart våre henvendelser. Det har heller ikke Tekna Jernbanes styreleder Reza Sharkanloo, som også jobber i Bane Nor.

Torild Lid Uribarri er konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane Nor. Hun har 43 kommunikasjonsmedarbeidere under seg.

Tett kontakt med ansatte

Follobanen-prosjektet ligger under avdeling Utbygging i Bane Nor.

Bedriftshelsetjenesten har vært på besøk i avdelingen og snakket om arbeid under tidspress og tiltak for å ivareta miljøet, den enkelte og hverandre. Det opplyser Kirkhusmo.

– Vi har oppfordret våre ledere til å ha tett kontakt med sine ansatte og sette i gang målrettede HMS-tiltak der det er nødvendig, sier hun.

– Det er absolutt mulig for andre avdelinger i Bane Nor å sette i gang tilsvarende tiltak hvis det er behov for det basert på tilbakemeldinger fra de ansatte, sier Kirkhusmo.

Ledere er i tillegg blitt oppfordret til å sparre med bedriftshelsetjenesten for å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø, opplyser hun.

Da Follobanen åpnet 11. desember, måtte den stenge etter bare åtte dager. Årsaken var varmgang og brann i overbelastede returstrømkabler returstrømkablerFor at et tog skal gå, må det motta strøm som går i en krets, altså i sirkel. Toget mottar strøm fra en transformator, via kabler som går over toget. Lokomotivet tar ut effekt av strømmen i motoren, og sender strømmen tilbake til transformatoren via returledninger..

«Veldig fornøyde» ansatte

Mandag skrev Aftenposten om hvor mye ressurser Bane Nor bruker på kommunikasjon og PR. I tillegg til sine 44 ansatte, betaler de millioner av kroner for å leie inn ekstra konsulenter.

Massasjetilbudet for avdelingen gjelder i seks uker. Alle timene er booket. Tiltaket koster 19.200 kroner, ifølge Uribarri.

– Første uke for massasje var forrige uke, og de som benyttet seg av tilbudet, var veldig fornøyd, sier hun.

Mange av medarbeiderne i avdelingen har jobbet svært mye. Noen er også ganske slitne, opplyser Uribarri.

I januar 2023 hadde Bane Nor over 3000 medieomtaler, viser tall fra analysebyrået Retriever. Det aller meste handlet da om problemene på Follobanen.

– Voldsom pågang

– Etter at Follobanen dessverre måtte stenges den 23. desember, har det vært enormt travelt for mange i Bane Nor, skriver Uribarri.

Hun beskriver pågangen fra mediene som «voldsom».

I tillegg til å svare på spørsmål fra pressen, jobber avdelingen også med kommunikasjon internt og i lokalsamfunn hvor de for eksempel har store utbyggingsprosjekter.