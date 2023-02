Styret i Språkrådet truer med å trekke seg

Styret i Språkrådet mener de har større oppgaver enn de har penger til. De etterlyser politisk dialog med kulturministeren. Hun er enig i at utfordringene er store.

Erik Ulfsby er styreleder i Språkrådet. Her er han fotografert i 2020.

13.02.2023 21:15

Språkrådet er bekymret for situasjonen for det norske språk.

– Barn og unge bades i et massivt engelskspråklig kultur- og medietilbud. Vi må komme i politisk dialog, men når ikke frem. Det skriver styret i et debattinnlegg i Aftenposten.

Over ett år siden siste møte

Ifølge rådet har det gått over ett år siden sist styret fikk møte den politiske ledelsen i Kultur- og likestillingsdepartementet.

– Dersom vi ikke lykkes med å opprette politisk dialog om det vi mener er en kritisk situasjon, blir det vanskelig å sitte i styret, heter det i innlegget.

Opptatt av dialog

– Vi helt enige i at utfordringene på språkfeltet er store. Det svarer kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i en e-post til Aftenposten.

Hun mener at de på tross av svært stramme rammer for statsbudsjettet 2023, fikk løftet inn språk som et av regjeringens prioriterte områder.

Hun skriver at hun er opptatt av god dialog med virksomhetene på kulturfeltet, noe hun opplever at hun har med Språkrådet.

Trettebergstuen nevner også arbeidet med boklov og en handlingsplan for norsk fagspråk som igangsatte tiltak,

– Vi helt enige i at utfordringene på språkfeltet er store, svarer kulturminister Anette Trettebergstuen.

Behov for rask handling

Språkrådet har en oppgaveportefølje som er så stor at også lovpålagte oppgaver må velges bort. Det skriver styret i debattinnlegget.

Styreleder i Språkrådet, Erik Ulfsby, har uttalt at situasjonen Språkrådet befinner seg i, er såpass kritisk at det er behov for rask handling.

– Dersom statsråden ikke finner å kunne prioritere en dialog med Språkrådet i en svært krevende situasjon, må et samlet styre vurdere å be seg fritatt fra sine oppgaver, skriver styret.

De vil ha en samtale om språkets plass i kulturpolitikken. Styret vil også i dialog om offentlig og privat sektors rolle i å forvalte språket som kulturarv og som nav i det norske samfunnsmaskineriet.

Språk er kritisk infrastruktur

– Er Språkrådet fornøyd med kulturministerens svar?

– Vi er ikke i tvil om at kulturministeren deler våre ambisjoner på feltet. Nettopp derfor hadde det vært så bra med politisk dialog. Vi kunne fått til mye sammen, sier Erik Ulfsby.

Han opplyser at Språkrådet har styremøte tirsdag morgen. Da skal de vurdere situasjonen.

– Vi er fullt innforstått med utfordringene budsjettmessig, men det er nødvendig å skue utover kulturbudsjettet, sier han.

Det er ikke veldig mange meter vei som tilsvarer det Språkrådet ber om. Vi ser på språket som kritisk infrastruktur. Summen av forhold gjør at vi trenger politisk dialog, fastslår han.