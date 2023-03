Farouk Abdulhak innrømmer å ha vært involvert i dødsfall

Det kommer frem i en ny dokumentarserie, der en BBC-journalist fikk kontakt med den drapsmistenkte mannen. - Det vil nå bli et helt nytt press i saken, sier Magnussens far.

Farouk Abdulhak (t.v.) er politiets eneste mistenkte etter drapet på Martine Vik Magnussen, men flyktet til Jemen før drapet ble oppdaget. Dette bildet ble publisert av britisk politi i 2008.

28.03.2023 07:29 Oppdatert 28.03.2023 10:29

Den 23 år gamle studenten Martine Vik Magnussen ble funnet drept i en kjeller i et leilighetskompleks i London 14. mars 2008. Milliardærsønnen Farouk Abdulhak er siktet og internasjonalt etterlyst for drapet.

Da Magnussen ble funnet hadde hun store skader på halsen, og obduksjonen viste at hun var både kvalt og voldtatt. Det var også tegn på at 23-åringen hadde kjempet alt hun kunne for livet sitt.

Timene Martine Vik Magnussen lå delvis gjemt under bygningsmaterialer i leilighetens kjellerrom før hun ble funnet, brukte Farouk Abdulhak til å komme seg ut av London.

– Helt ny situasjon

Nå innrømmer han å ha vært involvert i Martine Vik Magnussens død, melder BBC og TV 2. I en dokumentarserie sier han at Magnussens død var et resultat av «a sex accident gone wrong» – «en sex-ulykke som gikk galt».

Han skriver i en annen melding til journalisten fra BBC at han «beklager dypt det som skjedde».

Martine Vik Magnussen var student i London da hun ble funnet drept i mars 2008.

Faren til Martine Vik Magnussen sier til Aftenposten at han mener Abdulhaks uttalelser er en innrømmelse av drap.

– Det han nå gjør i praksis, er å innrømme at han er Martines drapsmann. Det er en helt ny situasjon i saken. En «game changer», sier Odd Petter Magnusen.

Han mener Abduhlaks innrømmelser vil føre til et helt nytt press mot ham for å melde seg for britiske myndigheter.

– Tidligere har han, familien og jemenittiske myndigheter dekket seg bak at han bare er mistenkt. Når han nå selv innrømmer sier å være innblandet, kan han ikke det lenger, sier Magnussen.

BBC har publisert et klipp der faren får høre et opptak fra en av telefonsamtalene.

– Jeg er sint. Jeg skal ta ham, på den ene eller den andre måten, sier faren etter å ha hørt klippet.

Odd Petter Magnussens store mål er å få Abdulhak til å melde seg for britiske myndigheter og bli stilt for retten i Storbritannia.

I samtalen med BBC-journalisten sier Abdulhak at han likevel ikke vil reise og melde seg for politiet nå. Det mener han er for sent. Han legger til at han ikke liker været i Storbritannia. Han sier også at han ikke tror «rettferdigheten vil skje.»

– Det beste ville være om han returnerte til Storbritannia. Det er vårt håp. Det nest beste vi kan få er innrømmelsen av at han er involvert i drapet på Martine. Det blir mye vanskeligere for ham å stå imot presset om å melde seg nå. Dette forsterker presset mot ham i betydelig grad, mener Magnussen.

Kom i kontakt på Snapchat

Den nye dokumentaren er et samarbeid mellom BBC og TV 2. I en artikkel hos BBC redegjør reporter Nawal Al-Maghafi nærmere for sin kontakt med Abdulhak.

Hun fikk først svar fra ham på Snapchat, og vant hans tillit fordi de begge er fra Jemen. Al-Maghafi fortalte ikke først at hun var journalist. Men da hun avslørte det, brøt ikke Abdulhak kontakten.

Journalisten dro på et tidspunkt til Jemen for å forsøke å møte Abdulhak. Men han ville kun møte henne hjemme, og det tok hun ikke sjansen på. Han har ikke villet gi noe offisielt intervju.

Abdulhak har likevel svart på mange spørsmål. Han forklarer at han ikke husker så mye fra den omtalte kvelden, og at det skyldes kokain. «Jeg angrer på at jeg kom hit (til Jemen)», skriver Abdulhak, og sier at han burde blitt i London og tatt konsekvensene av det.

Odd Petter Magnussen har i 15 år jobbet for at manne som er mistenkt for å ha drept datteren hans skal melde seg for britiske myndigheter og ta sin straff.

At Abdulhak kaller det en sex-ulykke som gikk galt, mener faren er et forsøk på å bagatellisere hele hendelsen.

– Vi vet tilstanden Martine var i da hun ble funnet, hva hun gikk gjennom og hva som står i obduksjonsrapporten. Dette var ingen ulykke, men en villet handling. At han kaller det en ulykke under en sexlek ser jeg på som taktisk, sier Magnussen.

I fjor ble en kvinne pågrepet og siktet henne for bistand i forbindelse med drapet på Martine Vik Magnussen i 2008. Hun skal være en nær slektning av Farouk Abdulhak, som er mistenkt for ugjerningen.

Pågripelsen skjedde på en adresse i bydelen Westminster i London, og kvinnen er siktet for å ha bistått en ettersøkt forbryter. Metropolitan Police i London sendte ut en pressemelding i den forbindelse.

Politiet skal ha sikret seg dokumentasjon, blant annet fra en datamaskin og en mobiltelefon, som de mener underbygger at hun har hjulpet Farouk Abdulhak med å flykte fra London rett etter drapet i 2008.