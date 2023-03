De første bildene av det største kokainbeslaget i Norge noensinne

Nesten én av ti menn og én av tjue kvinner har prøvd kokain. 2,1 prosent i Norge har brukt det i løpet av det sist året, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Det er det mest utbredte stoffet etter hasj.

I 2022 beslagla politiet i Norge 117 kilo kokain fordelt på 1501 beslag.

Styrkegraden i kokain har økt jevnt og trutt de siste årene. Renheten og styrkegraden er økende på beslagene som er gjort.

​​Rapporter som er lagt frem i norske rettssaker fra Kripos, tilsier at partiet kan ha en gateverdi på rundt 800 millioner kroner.

Kokain er et av de mest vanedannende rusmidlene, spesielt når det røykes, injiseres eller brukes sammen med tobakk. Amerikanske National Academy of Science anslår at 17 prosent av dem som bruker kokain, utvikler kokainavhengighet.

Kokain kan ha svært mange negative helseeffekter, blant annet økt risiko for hjerneblødning og hjerteinfarkt. Kokain gjør deg mer risikovillig og kan også gjøre deg mer voldelig. Det er flest brukere i 20-årene.