Stengte luftrommet over to flyplasser på Vestlandet etter droneobservasjon

Et fly observerte en drone i nærheten av lufthavnene i Stavanger og Haugesund. Politiet søker etter dronen. Klokken 21.40 melder Avinor at luftrommet er åpent.

Stavanger lufthavn fotografert i 2020.

16. okt. 2022 21:31 Sist oppdatert 30 minutter siden

Saken oppdateres

Søndag kveld ble luftrommet over lufthavnene i Stavanger og Haugesund stengt etter at et fly så en drone. Dronen ble observert ved flyplassen i Stavanger av et fly som tok av.

– Dette ble meldt tilbake til flytårnet. Det var ikke noen fare for dette flyet, men de observerte dronen.

Det sier Harald Kvam, pressetalsmann i Avinor, til Aftenposten.

Klokken 21.40 melder Avinor at luftrommet er åpent igjen, etter observasjon av det som «trolig var en drone».

Politiet: Har ikke funnet dronen

Flytårnet fikk melding om dronen klokken 19.42, opplyser Sørvest politidistrikt på Twitter arrow-outward-link .

Observasjonen skal ha skjedd i luftrommet over Sandnes, melder politiet.

Luftrommet ble stengt umiddelbart som et sikkerhetstiltak, sier Kvam. Det er nå politiet og flyvelederne sammen som vurderer når luftrommet igjen kan åpnes. Dette er nå en politisak.

– Politiet er ute og søker for å finne operatør og dronen, sier Kvam.

De to flyplassene ligger omtrent 60 kilometer fra hverandre.

Haugesund lufthavn ligger omtrent 17 kilometer vest for Kårstø, Europas største gassanlegg. Der ble det lørdag meldt om en mulig droneobservasjon.

Politiet skriver på Twitter at de ikke har lykkes med å finne dronen.

«Politiet har søkt å gjøre observasjoner, men uten å lykkes. Per nå har vi ikke noe mer konkret å gå etter.»

De ønsker ikke å si noe mer om «eventuelle tiltak.»

Fører til forsinkelser

Stengingen av luftrommet fører til flere forsinkelser både inn og ut av Stavanger lufthavn.

Et Norwegian-fly på vei fra Oslo til Stavanger sirkler i 21.30-tiden over fjellet i Sør-Norge i påvente av beskjed om flyplassen kan åpne igjen. Et SAS-fly på vei til Haugesund fra Oslo er i samme situasjon.

Et annet SAS-fly på vei til Stavanger fra Oslo har snudd og returnert til Oslo.

Flere drone-pågripelser

Det har de siste ukene vært en lang rekke droneobservasjoner rundt kritisk infrastruktur og olje- og gassinstallasjoner.

To russere er denne uken pågrepet for å ha drevet med ulovlig dronefotografering.

PST har fått en rekke nye tips det siste døgnet etter at de ba folk over hele landet være ekstra årvåkne etter dronepågripelsene.