Tengs-foreldrene stålsetter seg for nytt rettsmaraton

En 52-åringen er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. En rettskraftig dom i saken kan ventes tidligst oppunder jul 2023, ifølge foreldrenes bistandsadvokat Erik Lea.

Advokat Erik Lea og John Christian Elden (t.v.) er bistandsadvokater for foreldrene til Birgitte Tengs. Foreldrene er forberedt på en lang rettsprosess før de kan se mot en avslutning av drapet på datteren i 1995. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

NTB-Peter Tálos

19 minutter siden

Påtalemyndigheten mener de nye bevisene i saken taler for at det er den titalte 52-åringen som drepte 17 år gamle Birgitte Tengs natt til 6. mai 1995, og at han bør dømmes for drapet.

– Foreldrene til Birgitte Tengs er forberedt på en rettsmaraton, og at de først kan regne med en rettskraftig dom i saken tidligst oppunder jul 2023. De stålsetter seg nå for det som må komme, sier foreldrenes bistandsadvokat Erik Lea til NTB.

Det er satt av 14 uker til behandlingen i tingretten. Opprinnelig var planen å starte hovedforhandlingen 31. oktober, og saken skulle gå helt frem til 10. februar. Mandag kveld ble det kjent at saken er utsatt til 7. november.

Venter ny runde i retten

Uavhengig av utfallet er ankebehandlingen av straffesaken allerede berammet til å starte 4. september 2023 i Gulating lagmannsrett i Stavanger, får NTB opplyst av domstolen.

Lea sier foreldrene venter at det blir en ny runde i retten uavhengig av utfallet i tingretten.

– Hvis den tiltalte blir dømt, vil han anke. Blir han frikjent, vil påtalemyndigheten anke, forklarer Lea.

Minnesteinen på stedet der Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy i mai 1995.

Foreldrene uenige

Lea er bistandsadvokat sammen med advokat John Christian Elden. De to har ivaretatt foreldrenes interesser i en årrekke og vil nå konsentrere seg om den kommende straffesaken. Etter at fetteren til Birgitte Tengs ble frikjent for å ha drept kusinen, ble han likevel dømt til å betale foreldrene erstatning.

Denne dommen er aldri opphevet til tross for fetterens gjentatte forsøk på å få den ut av verden. I mange år var denne rettsavgjørelsen det nærmeste Birgitte Tengs' foreldre hadde en ansvarliggjøring av noen for drapet på datteren. Etter at politiet i fjor siktet 52-åringen, har det vært vanskelig for foreldrene å tro at nevøen har vært uskyldig.

– De to er uenige seg imellom. Mens mor fremdeles mener fetteren må være den skyldige, mener far nå at de kan ha tatt feil. De vil nå følge saken fremover og se hvilke beviser som blir lagt frem i retten, sier Lea til NTB.

Vil renvaske seg

Fetteren har helt siden erstatningsdommen ble avsagt i 1998 kjempet for å få den opphevet, men uten hell. Senest i 2020 avviste Høyesterett å gjenoppta saken med begrunnelsen om at kravet var innlevert for sent.

– De klarer ikke helt å forholde seg til denne delen av saken nå. De har levd i alle år med at erstatningsdommen er riktig, sier Lea.

Advokat Arvid Sjødin sa at fetteren nå vil forsøke å bli renvasket. Så fort det lar seg gjøre, vil de sende inn politiets nye tiltale i Tengs-saken til Agder lagmannsrett, som vurderer om erstatningssaken kan bli opphevet.

Beklagelser

Mandag var det flere som beklaget pågripelsen av fetteren, og det han som ung mann ble utsatt for etter drapet i 1995.

– Det er tatt ut tiltale, og saken skal føres for retten i høst. Riksadvokaten finner det derfor ikke riktig å kommentere saken, herunder historikken, ytterligere, ut over at en beklager de belastningene fetteren og hans familie har vært påført, sier riksadvokat Jørn Maurud.

Også den tidligere hovedetterforskeren i Kripos, Ståle Finsal, medgir at pågripelsen av fetteren til Birgitte Tengs etter drapet i 1995 var en «katastrofal feil», og han beklager sterkt at fetteren ble arrestert og varetektsfengslet.

Det er første gang den tidligere etterforskningslederen har kommentert Tengs-saken siden politiet pågrep 52-åringen fra Karmøy for drapet i fjor høst.

Oså politidirektør Benedicte Bjørnland beklager.

– På vegne av politiet vil jeg beklage til fetteren, hans familie og de etterlatte, sier hun til VG arrow-outward-link .

Mannens far, Jakob, kommenterer beklagelsene slik overfor NRK:

– Jeg setter voldsomt pris på det. Jeg synes kanskje unnskyldningene burde ha kommet tidligere, men det er bedre sent enn aldri, sier mannens far.