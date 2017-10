Bortført datter og far i avhør i Norge

Ifølge VG har den 48 år gamle mannen etter lengre tids forhandlinger inngått en avtale om å melde seg for norsk politi. Avisen skriver at mannen mandag kom sammen med datteren til et barnehus på Østlandet, hvor det blir avhør av datteren.

Faren har vært siktet for omsorgsunndragelse i forbindelse med kidnappingen av datteren.

Oslo tingrett slo i august fast at jenta er ulovlig bortført og at hun skal leveres tilbake til moren på Kypros. Faren mener at det var moren som kidnappet datteren fra ham i Norge høsten 2015.

Jenta ble bortført fra en barnehage på Kypros i april. Faren har etter dette vært på flukt med datteren i Europa, og de har begge vært etterlyst av Interpol.

Advokat Mette Yvonne Larsen, som har representert faren, bekrefter i en SMS til VG at far og datter nå er i Norge. Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.