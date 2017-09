Kunstner Per Kleiva er død

Kunstnerens kone, Ida Drage, forteller Dagbladet at mannen hadde vært svak i lengre tid og at han sovnet inn søndag morgen. Per Kleiva ble født 1. april 1933 i Torsken i Troms.

Han var bildekunstner som arbeidet med maleri og grafikk. Han beskrives som en av de ledende politisk engasjerte kunstnerne på 1960- og 1970-tallet.

– Kleiva var en frontfigur innenfor den venstreorganiserte GRAS-gruppa i 1970 til 1974, ikke minst fordi han rehabiliterte den da nesten glemte og nedvurderte silketrykk-teknikken, sier Harald Flor, kunstanmelder i Dagbladet. Han betegner Kleiva som en av Norges desidert største kunstnere.

Kunstnerkollektivet GRAS, var en gruppe som gjorde opprør mot de konservative kunstinstitusjonene og ville spre kunst til folk flest, skriver Magasinet Kunst.

På 60- og 70 -tallet var det politiske budskapet som dominerte i Kleivas kunst. Bildet «Amerikanske sommerfugler, et silketrykk av amerikanske helikoptre over Vietnam er spesielt kjent. De tre bildene «Blad frå imperialismens dagbok» fra 1971 er kåret til ett av Morgenbladets tolv viktigste norske kunstverk i tidsperioden fra 1945 til 2005.

– Engasjementet og ønsket om å ta opp tema som har med verdenssituasjonen å gjøre, har aldri sluppet taket. Jeg har alltid hatt et brennende ønske om å fortelle historien om hvordan ting egentlig forholder seg i virkeligheten, sa Kleiva til Galleriet Finearts nettsider.

Han vokste opp i Troms og på Sunnmøre. Siden 1972 har han bodd på Nesodden.