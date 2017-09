De forvaringsdømte Lars Harnes og Metkel Betew er de mest kjente av de mange tunge kriminelle som onsdag 20. september må møte i Oslo tingrett tiltalt for grov kriminalitet.

Samarbeid om planlagt drap på «Onkel Skrue» (Mohammed Imran Saber) og samarbeid og planlegging av ran av et verditransportfly på Gardermoen er blant de alvorligste tiltalepunktene.

12 av de tiltalte er tidligere straffet for grov kriminalitet, mens én er tidligere ustraffet.

Denne mannen – en tidligere idrettsstjerne – skal fra sin jobb på Gardermoen ha gitt flere av de andre tiltalte informasjon fra innsiden av Oslo Lufthavn. Denne informasjonen skal ha blitt brukt til å planlegge ran av et verditransportfly.

– Dette er en omfattende sak med mange detaljer og med mange tiltalte. Etterforskningen som startet med Metkel Betew avdekket flere parallelle straffbare handlinger og førte til tiltale for narkotikainnførsel, forsøk/forbund om ran og forsøk/forbund om drap, sier statsadvokat Alvar Randa.

Sammen med sine kolleger Geir Evanger og Line Steen Presthus skal statsadvokaten i tre måneder føre den omfattende straffesaken som involverer noen av Norges mest kjente kriminelle.

Politifolk får forklare seg anonymt

NTB scanpix

Tre danske politifolk, som opererte som undercoveragenter blant dem som nå er tiltalt, vil avgi forklaring anonymt. Det er noe som skjer svært sjelden i norske rettssaler.

De tre infiltrerte et kriminelt miljø med flere av dem som nå er tiltalt og som holdt på å planlegge narkotikasmugling. Politifolkene ble også spurt om bistand til å skaffe ammunisjon som skulle brukes til ranet på Oslo Lufthavn.

– Vi har fått fullt medhold fra tingretten i at de kan avhøres anonymt. De vil sitte et annet sted og bli avhørt via videolink uten at deres identitet blir kjent. Det er en unntaksbestemmelse i loven som gir denne muligheten, det vanlige er jo at vitner forklarer seg åpent i retten, sier statsadvokaten.

Det vil bli ført rundt 40 vitner under saken, som vil pågå frem til midten av desember.

Den var først berammet til å starte tirsdag, men ble i siste liten utsatt én dag.

13 tiltalte og 25 forsvarere

– Det er mange praktiske utfordringer med en sak som omfatter 13 tiltalte og 25 forsvarere. Saken vil derfor fra påtalemyndighetens side blir presentert for retten med bevisførsel og de tiltaltes forklaringer i tre «bolker» etter tiltalen: Narkotika, forsøk/forbund på ran og forsøk/forbund på drap, sier statsadvokat Randa.

Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Betew og Harnes er tiltalt for at de skulle drepe Saber i et garasjeanlegg på Sinsen etter nøye planlegging og etter at de hadde skaffet seg portåpner til garasjen.

Harnes ble pågrepet i garasjen med en stjålet Vespa scooter, iført en tettsittende drakt som skulle hindre at han etterlot seg DNA-spor og han var utstyrt med en ladet pistol med lyddemper.

Harnes er tidligere dømt for omfattende grov voldsbruk, Betew har en rekke dommer før han ble dømt til forvaring for sin deltagelse i ranet av Nokas| pengesentral i Stavanger i 2004, hvor politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt og drept.

Var ute på prøve

Betew var løslatt på prøve fra forvaringsdommen da han ble pågrepet i denne saken. Hans omfattende og forbudte kontakt med kriminelle gjorde at han kom i politiets søkelys. Det førte frem til den omfattende tiltalen mot ham selv og 12 andre.

Både Betew og Harnes – og de fleste andre tiltalte – nekter straffskyld etter den alvorlige tiltalen.

Politiet har beslaglagt et stort antall våpen, deriblant flere automatvåpen, som ifølge tiltalen skulle brukes til ranet.

Narkotikadelen av tiltalen omfatter 20 kilo MDMA, virkestoffet i ecstasy, 38 kilo hasjisj og 12 kilo marihuana som skulle smugles fra Nederland til Norge.