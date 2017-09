Fant levninger av person i Finnmark. Kan være savnet 85-årig kvinne.

Politiet i Finnmark undersøker nå om funnet kan knyttes til den savnede 85 år gamle Kasa Beddari, som ble sporløst borte under en bærtur nær hjemmet sitt 3. september 2013.

Undersøkelser fra en patolog bekrefter at det dreier seg om levninger fra et menneske, men identiteten er ennå ikke slått fast.

En person er savnet i området

– Det er naturlig å undersøke om funnet kan knyttes til Kaisa Beddari, som forsvant i 2013. Beddari er den eneste som er savnet i dette området. Beddaris pårørende er varslet om funnet, skriver politiet i en pressemelding.

I en episode av Åsted Norge på TV 2 i 2016 sa politiet at det var størst sannsynlighet for at noe kriminelt hadde skjedd med Kaisa Beddari, melder TV 2.

Da mistenkte politiet at Kaisa hadde blitt påkjørt ved et uhell og fraktet bort.

Ikke mistanke om noe kriminelt

Nå sier politiet ifølge TV-kanalen at de ikke har mistanke om at funnet kan kobles til noe kriminelt. Politiet har likevel iverksatt omfattende tekniske undersøkelser i det aktuelle området for å søke etter ytterligere levninger og eventuelle andre spor.

Letingen etter Beddari pågikk i mange dager høsten 2013. På det meste gikk 115 personer manngard i skogen i Pasvik i håp om å finne kvinnen.