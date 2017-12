Meteorologisk institutt øker overvåkingen

Dersom data tilsier at situasjonen bør oppgraderes, blir det sendt ut ekstremvarsel, opplyser meteorologene.

Sent onsdag kveld meldte instituttet at det frem til torsdag ettermiddag er ventet sørlig vind med varm og fuktig luft til Vestlandet. Torsdag kveld blir luften kjøligere og nedbøren går over til byger som avtar.

Sent torsdag kveld øker vinden til sørvestlig liten storm, og det ventes vindkast på 25 til 28 meter i sekundet. Fredag ettermiddag minker vinden.

I Agder, Telemark og Buskerud ventes det fra torsdag kveld økning til vestlig full storm og vindkast på 30 til 40 meter i sekundet i Langfjella. Fredag ettermiddag dreier vinden nordvestlig. I lavlandet i Vest-Agder ventes torsdag kveld og natt til fredag vindkast på 25 til 30 meter i sekundet.

Fram til tidlig torsdag ettermiddag ventes fortsatt svært mye nedbør i Rogaland og Hordaland. Det kan komme så mye som 40 til 60 millimeter nedbør på 12 timer.

Torsdag kveld ventes det økning til vestlig full storm på kysten og i fjellet med vindkast på 30 til 40 sekundmeter.

I Sogn og Fjordane og på Sunnmøre kan den vestlige vinden fredag komme opp i full eller sterk storm med vindkast på 30 til 40 sekundmeter.