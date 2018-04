Høyesterett avviste anke i Melhus-drapet

I februar i år ble mannen dømt til 14 års fengsel for drapet på 38-åringen i et bolighus på Ler i januar 2017. Holte ble drept med 100 knivstikk.

– Drapet framstår som voldsomt og brutalt. Handlingen mangler sidestykke i antall stikk, sa lagdommeren. Retten fant ingen formildende omstendigheter, og han ble dømt til 14 års fengsel.

Statsadvokat Per Morten Schjetnes ba lagmannsretten dømme tiltalte til 15 års forvaring. Retten endte altså på 14 års fengsel, men mannen valgte likevel å anke til Høyesterett.

Adresseavisen skr iver at Høyesteretts ankeutvalg enstemmig har avgjort at det ikke er tilstrekkelig grunn til at anken blir fremmet. 28-åringen anket både over saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffutmålingen. I tillegg var det begjært ny behandling av erstatningskravet.

I lagmannsretten tilsto tiltalte drapet, men mente at det skjedde i nødverge og hevdet at han ble angrepet av Holte. Fra å ha nektet for drap i over ett år, erkjente han da å ha stukket kameraten til døde med en bajonett.