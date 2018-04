Oslo-pendling med elbil kan koste 71 kroner innen 2025

NRK skriver at den aktuelle reisen vil koste 30 kroner pr. dag til neste år, 45 kroner i 2020, før avgiften stiger til 71 kroner om syv år.

Regnestykket er basert på at Oslo øker antallet bomstasjoner fra 29 til 83.

Samtidig blir det også satt opp bommer på bygrensen til Romerike og Follo, slik det lenge har vært i retning Bærum.

– Jeg tror det kommer til å gjøre at veldig mange velger andre transportmidler. Det er kanskje også en del av målet, men gjør at vi må stille spørsmål ved om denne finansieringsløsningen er bærekraftig, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen til NRK.

MÅ ØKE BOMPENGENE OVER HELE LANDET: Norske byers planer for å øke sykling, gåing og kollektivtrafikk er vurdert. Konklusjon: De holder ikke mål.

Tiltaket Bu omtaler, er en del av Oslopakke 3-forliket, en overordnet plan for finansiering av store prosjekter som Bjørvikaprosjektet på E18.

Myndighetene har hatt et ønske om å spre bompengebelastningen på en større andel av dem som reiser mellom Oslo og nabokommunene. Fylkesordføreren i Akershus, Anette Solli (H), mener at innføring av bomavgifter for elbiler er nødvendig.

– Før eller siden er alle enige om at elbilfordelene må nedskaleres etter hvert som det kommer veldig mange elbiler, sier Solli til NRK.