Slik ser Nordlandsbanen ut etter ras

Nordlandsbanen er stengt på strekningen Mosjøen-Drevvatn, melder NSB. Det er ikke kjent hvor lenge strekningen blir stengt.

Bane Nors mannskaper er lørdag kveld på stedet. De opplyser at 40 meter av underbygningen under jernbanesporet er vasket ut, og at togskinnene nå henger omtrent 10 meter over bakken.

– Sørperas har ført med seg trær og greiner, tettet en større betongstikkrenne, underbygningen er vasket ut, skriver Bane Nor på Twitter.

Videre melder de at de nå mobiliserer for å få bygget opp under sporet igjen.

NSB jobber med å organisere alternativ transport og oppfordrer publikum til å sjekke NSBs app eller nettsider for oppdatert informasjon.

Både lokaltog og regiontog er innstilt som følge av raset.