Elg i Romerikesporten forsinket flere tusen togpassasjerer - måtte bøte med livet

Litt over klokken 13.30 fikk Bane Nor melding om at en elg hadde forvillet seg inn i Romeriksporten.

Den nesten 15 kilometer lange tunnelen mellom Etterstad i Oslo til Stalsberg ved Lillestrøm er svært viktig for avvikling av togtrafikken på vei nordover. Blant annet bruker Flytoget Romeriksporten på vei til Gardermoen.

– Elgen gikk inn i porten, og så kom den ut igjen. Det ble litt inn og ut flere ganger. Derfor måtte vi stenge Romeriksporten for togtrafikk i perioder. Nesten halvparten av avgangene gjennom tunnelen ble innstilt, sier Thor Erik Skarpen, mediekontakt i Bane Nor.

Skogens konge var aktiv på Lillestrøm-siden av Romeriksporten som bare har ett løp. Endel av trafikken ble avviklet via Hovedbanen, som går via Groruddalen. Det er for det meste lokaltogene som bruker denne traseen på strekningen mellom Oslo og Akershus.

– Tog som kommer seg til Lillestrøm på ti minutter via Romeriksporten bruker nesten halvtime på den andre traseen, forklarer Skarpen.

Til slutt ble Viltnemnda kalt inn som skjøt elgen ved 15.30-tiden.

– Jeg kjenner ikke til detaljene rundt hvordan elgen ble skutt, men det ble prøvd å finne andre løsninger, sier Skarpen.

Trafikken kom raskt i gang igjen etter at elgen var ute av tunnelen, men de reisende må regne med forsinkelser utover ettermiddagen.