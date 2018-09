Det kom en munter twittermelding fra Meteorologisk institutt, søndag klokken 13.32:

«I dag har vi notert "nordisk sommerdag" nummer 100 i 2018 på Blindern i Oslo. Med andre ord har det vært 100 dager hittil i år hvor dagens maksimumstemperatur har passert 20 grader. I 1947 var det 104 slike dager, så det spørs om vi greier å slå den rekorden i år ...»

Tror det stopper på 102

Spørsmålet gir seg selv på telefon til Siri Wiberg, vakthavende meteorolog.

– Blir rekorden fra 1947 slått?

– Det vet jeg ikke. Sånn det ser ut nå, tror jeg ikke det, sier Wiberg.

– Hvorfor ikke?

– Jeg tror på to sommerdager til her på Blindern, mandag og tirsdag. Da er vi oppe i 102. Men så dropper temperaturen onsdag, og vi får en periode med mer ustabil luft. Men vi skal jo ikke se bort fra at vi kan få noen varme dager også senere i september.

Olav Olsen

Høyeste temperatur på Blindern søndag var 21,2.

63 dager på rad over 20 grader

Brorparten av de 100 sommerdagene ble registrert i løpet av sommerferien, men 25. august kom vendepunktet. Den dagen meldte Blindern at det for første gang på 63 dager ikke var et eneste sted i Norge som hadde hatt temperaturer over 20. Både Galleberg i Sande og Notodden flyplass var svært nære, med 19,8 grader, men en sommerdag var det altså ikke.